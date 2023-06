José Mourinho explotó contra los árbitros luego de que AS Roma perdiera por tanda de penales contra Sevilla en la final de la UEFA Europa League, ‘The Special One’ afirmó sentir vergüenza del trabajo arbitral de los colegiados, “Hasta Rosetti dijo que no era penalti y tú no eres capaz” declaró. (Fuente: TV Perú)