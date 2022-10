La celebración de Guillermo ‘Chemo’ Del Solar tras la victoria de la Universidad César Vallejo contra Alianza Lima generó malestar en el técnico aliancista, Guillermo Salas, al considerar una falta de respeto el festejo del técnico norteño contra los hinchas blanquiazules. “Se dirigió a la barra y eso fue lo que no me gustó”, sostuvo Salas. “Mis disculpas hacia ‘Chicho’. Yo he sido criado en la ‘U’ y al equipo que más me gusta ganarle es a Alianza”, respondió ‘Chemo’. (Fuente: Latina TV