Bryan Reyna se mostró furioso luego de perder la final ante Universitario y arremetió contra su DT Mauricio Larriera por no ponerlo desde el arranque en Matute. “Lo único que sí digo es que no me parece porque he venido sacándome la mier*** en estos partidos y no es posible, para mí, no arrancar. A mí me jode mucho esto, estoy como la mier... ahora, las cosas están así y ya está”, dijo molesto el jugador de Alianza Lima. (Fuente: América TV)