Gianluca Lapadula sufrió la rotura de dos costillas y Sergio Ibarra ofreció algunos consejos al delantero del Cagliari para evitar futuras lesiones: “Lapa, hay que cubrirse más. No uses el codo, usa el antebrazo para cubrirte, para aguantar la pelota y friccionar con el rival”, destacó. El ex delantero recordó que alguna vez tuvo un problema similar y afirmó que “no se puede ni dormir” por el dolor. (Fuente: Latina TV)