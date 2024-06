En declaraciones recientes y previas al partido Perú vs. Chile, “El Flaco” Granda ha expresado una crítica contundente hacia Fossati. Mientras todos hablan de la victoria de la selección, el narrador deportivo no se mostró tan positivo ante este encuentro. Recalcó que la selección chilena juega mucho mejor, pero sobre todo no tuvo buenos comentarios acerca del entrenador. (Video: América TV)