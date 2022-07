Erick Osores alabó la carrera como futbolista de Jefferson Farfán y lamentó que una lesión a la rodilla le impida jugar al fútbol en la actualidad. “Qué duro es el fútbol, muchas veces. Farfán lleva varios años lesionado (...) el final parece cerca y me entristece. Lo ideal sería que se pueda ir pleno, bien y feliz. Eso parece que no va a pasar. No es justa la vida. (Fuente: América TV