Juan Reynoso anunció una lista de 18 convocados de futbolistas locales para un nuevo microciclo que desarrollará entre el 14 al 18 de marzo. Ante la ausencia de Christian Cueva en la relación, el estratega de la selección peruana aseguró que no quieren correr riesgo de lesionar al nuevo integrante de Alianza Lima. “Los de Alianza de por sí me quieren matar. Imagínate si lesiono a Christian. Siendo empático, preferimos no llamarlo”. (Fuente: Latina TV