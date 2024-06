Oliver Sonne finalmente debutó de manera oficial con la selección peruana y no ocultó su felicidad por el logro. El joven jugador agradeció las muestras de cariño de los hinchas y resaltó la confianza que le da Jorge Fossati. “Los hinchas me mostraron todos su cariño y también me pone feliz que el entrenador confíe en mí”, dijo Oliver. (Fuente: América TV)