Paolo Guerrero reveló en un medio internacional que aún no está listo para dejar el fútbol y contó el motivo por el que no llegó a Alianza Lima en el 2022. “Yo sé lo que era, porque le pasó a un compañero mío, firmó por Alianza y él estaba en proceso de recuperación. La gente le decía ‘ya tienes que estar, ya tienes que estar’ y lo van apurando. Dije ‘¿Voy a ir para que luego me pase lo mismo? No, mejor me recupero al 100%”, narró el delantero peruano. (Fuente: América TV)