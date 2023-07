Tras ser presentado en LDU de Quito, Paolo Guerrero habló para Fútbol en América y reveló que tuvo la intención de llegar a Alianza Lima, pero que no recibió una propuesta. “Yo buscaba jugar en Alianza, es el equipo de mi corazón y en el que siempre anhelé jugar algún día, pero no tuve una propuesta, no me vinieron a buscar, solo me vinieron a buscar cuando no estaba bien. Así que sí, obviamente continúa siendo mi anhelo”, dijo el experimentado delantero. (Fuente: América TV)