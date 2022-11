Vivian Baella cambió el vóley por el fisicoculturismo y demostró toda su capacidad al consagrarse como campeona absoluta del Bikini Fitness Copa del Inca Cusco 2022. La joven de 30 años admitió que le costó alcanzar su primer logro, pero con disciplina consiguió el objetivo. “Siempre me dio vergüenza el modelaje o ese tipo de cosas. Tenía que pararme en un estrado con bikini, hacer poses que nunca he hecho y caminar en tacos (...) eso me daba estrés”, recordó. (Fuente: Latina TV