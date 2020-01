El peruano viajó a Brasil para pasar los exámenes médicos con Fluminense y cerrar su incorporación. Antes de partir a Rio de Janeiro, el jugador no pudo esconder su emoción y sorpresa por esta gran oportunidad: “Estoy feliz y no lo voy a creer hasta que firme mi contrato. Un día me llamaron a la oficina y al otro día ya estaba todo listo para mi viaje”, señaló. [Fuente: América TV]