El técnico y el gerente deportivo de Alianza Lima salen al frente luego de la dura sanción impuesta por la Comisión Disciplinaria de la FPF tras no ocultar su malestar por el uso del VAR en las finales del 2019 frente a Deportivo Binacional. El entrenador ‘blanquiazul’ no quiere perjudicar más a su equipo y prefiere no decir nada, a pesar que quisiera hacerlo. [Fuente: América TV]