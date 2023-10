Oliver Sonne tuvo su primer encuentro con sus compañeros de la selección peruana en el hotel de concentración. Yoshimar Yotún le dio una divertida bienvenida: “¡Nice to meet you, my friend! My name is Yoshimar, ‘Yoshi’ para los friends”, dijo el futbolista. En las imágenes también se ve el saludo de Carlos Zambrano y Jostin Alarcón. Fuente: [@labicolor]