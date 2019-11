Pese a tener excelentes números con Seattle Sounders, el delantero nacional Raúl Ruidíaz buscará romper la sequía de goles con la blanquiroja debido a que desde hace dos años que no anota con camiseta de Perú. La última vez que convirtió, fue en la victoria sobre Finlandia. Pese a las críticas, el ex integrante de Universitario de Deportes aseveró que se encuentra “tranquilo” porque no importa quién convierta sino que se gane. (Fuente: América TV)