Benavente confirmó convocatoria de Ricardo Gareca

Cristian Benavente confesó el llamado a la selección peruana de fútbol para los cotejos amistosos frente a Uruguay. No obstante, prefirió descansar debido a una fascitis plantar. “Tenía una pequeña molestia que no me dejaba estar cien por cien”, dijo el integrante del Nantes.

Foto/video: América TV