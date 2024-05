‘América Hoy’ se contactó con Erick Delgado para que dé su versión sobre la polémica que protagonizó con Gonzalo Núñez en su canal de YouTube ‘Erick y Gonzalo’. El exarquero fue despedido en vivo por el experimentado conductor tras un fuerte cruce de pablaras y no ocultó su molestia por lo sucedido. “Si me he sabido controlar, pero no estoy para payasadas. No estoy para aguantas payasadas”, dijo Erick. (Fuente: América TV)