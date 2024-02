Paolo Guerrero se sumó a los entrenamientos de la UCV el mismo día que arribó a la ciudad de Trujillo. El Depredador hizo trabajos en el gimnasio y sus costosas zapatillas de entrenamiento no pasaron desapercibido. Fue su compadre Jefferson Farfán quien no dejó pasar el detalle y le dedicó un divertido mensaje en redes sociales. “No me calientes así la carretera, yo también quiero entrenar con unas Louis Vuitton”, escribió la Foquita. (Video: América TV)