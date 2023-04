Óscar del Portal arremetió contra los comentaristas del Universitario vs. Gimnasia, en especial contra el ‘Chavo’ Fucks, quien cuestionó en plena transmisión la clara mano que terminó en penal a favor del cuadro crema. “Triunfo de Universitario, me da gusto que haya pasado esto, sobre todo cuando un periodista es realmente parcializado. Me da bronca”, dijo el compañero de Erick Osores. (Fuente: América TV)