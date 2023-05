Waldir Sáenz estuvo en un programa de televisión local festejando sus 50 años y contó la verdadera historia de su primer encuentro con Jefferson Farfán en casa de Luis ‘Cuto’ Guadalupe. “Era esos negritos que se creen vivos y te dice: ‘tío yo te cuido el carro’. Entramos y el negrito, que supuestamente me estaba cuidando el carro, estaba dentro de la casa y me decía, “tío no pasa nada”. Cuando ve que la gente se está yendo, veía al negrito que se acercaba por el espejo retrovisor para la propina. La verdad, no tenía sencillo”, recordó el ex delantero de Alianza Lima. (Fuente: América TV)