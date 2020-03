Bryan Williams es hombre que vive en la ciudad de Pulaski, en Pensilvania ( Estados Unidos ) que se volvió popular en Facebook tras demostrar su gran paciencia a la hora de hacer dormir a su pequeña hija. Estas imágenes que desataron innumerables reacciones y comentarios.

Según contó Natalie, esposa del hombre, fueron necesarios varios intentos para que el hombre logre ponerse de pie y retirarse de la habitación sin despertar a la pequeña de solamente cuatro años.

Se viralizó en Facebook el accionar de un padre de familia que hizo de todo para que su hija duerma plácidamente. (Foto: Captura)

A través de la cámara de seguridad instalada en el cuarto de la menor, la mujer observó como Bryan colocó cuidadosamente un pie en el piso para luego sentarse en el suelo y empezar a gatear. Todo para que su hija no se despierte. Míralo en Facebook .

"En general me encargo yo, pero esa noche le pedí a él que me releve mientras me bañaba. Me fije en la cámara si ya estaba dormida Kinley o no y me empecé a reír tanto que tuve miedo de haberla despertado", contó la madre a Daily Mail.

La escena fue publicada en redes sociales como Facebook y se volvió viral. Hasta el momento, acumula más de 125 mil reproducciones y cientos de comentarios.

“Esto es tan gracioso como inspirador. Más padres con la paciencia de este hombre, por favor”, comentó un internauta. “Este podría ser fácilmente el padre del año”, escribió otro.