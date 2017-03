Barcelona vs. Celta de Vigo juegan este sábado en el Camp Nou por la fecha 26 de la Liga Santander. Los azulgranas llegan a esta jornada como los únicos líderes de la competencia luego de su triunfo ante el Sporting Gijón a mitad de semana.



Luis Enrique afronta su primer choque liberado de la presión sobre su continuidad, al anunciar en la conferencia de prensa tras el Barça-Sporting que ya no seguirá en el banquillo de los culés, sorprendiendo así al mundo entero.

Horarios en el mundo País Hora Perú 14:45 Colombia 14:45 Ecuador 14:45 Chile 16:45 Argentina 16:45 Venezuela 13:45 España 20:45 Cataluña 20:45

Líder y con el banquillo con un interrogante a partir del 1 de julio, el Barcelona se planta en el partido contra el Celta por primera vez como líder, a excepción de la primera jornada, aunque con el condicionante de que el ahora segundo, Real Madrid, tiene un partido pendiente.

El Barcelona necesita un triunfo contra el Celta para continuidad y consistencia al momento inesperado en la Liga, pues se ha visto líder tras los múltiples tropiezos del Real Madrid, pero como no podrá obviar lo que le espera en Europa, requiere de un partido previo al PSG que genere mucha confianza tanto en el césped como en el graderío.



El Celta aparece como el rival adecuado, por la dificultad que entrañará a los azulgrana medirse contra un rival que le ha puesto las cosas muy difíciles en años anteriores, aunque su última visita al Camp Nou se saldó con un 6-1, tras un 0-1 en la temporada 2014-15.



Luis Enrique Martínez no podrá disponer de los lesionados Mathieu ni Alexi Vidal, y a esta lista de ausencias seguro que se unirá André Gomez, que por indisposición no ha realizado el último entrenamiento.



Después de Piqué e Iniesta rotasen en el partido frente al Sporting, se les espera en el once inicial para que tengan el punto óptimo de cara al choque de la Champions, mientras que delante, tras los descansos de Messi y Luis Suárez en la segunda parte del miércoles, quizá Neymar podría ser el único que rotase mañana.

Barcelona vs. Celta: posibles alineaciones

Barcelona: Ter Stegen; Piqué, Umiti, Alba; Sergi Roberto, Rakitic, Busquets, Iniesta; Messi, Luis Suárez y Neymar Jr.



Celta: Sergio Álvarez; Hugo Mallo, Cabral, Sergi Gómez, Roncaglia, Jonny; Radoja, Wass, Jozabed; Aspas y Guidetti.



