Antes ingresar a la cancha del Vicente Calderón, los jugadores del Barcelona encararon al árbitro del encuentro, Mateu Lahoz, para consultarle por una acción polémica durante el desarrollo de la primera mitad del partido ante Atlético Madrid.

Piqué consultó sobre el tanto anulado a Suárez. "¿Nos explicas lo del gol?". El árbitro respondió: "Entre falta y mano, he visto a cuatro personas ahí. He visto que Luis lo ponía todo y al final mi compañero sí que la ha cantado", dijo Lahoz.

Luis Suárez, protagonista de la acción, también interviene con una pregunta. "¿Falta de quién?". "Tuya. Lo que hemos hablado antes". le dicen al '9' del Barcelona. "¿Qué falta?", replica el uruguayo. "Ahora le preguntamos luego a mi compañero", otra vez Lahoz.

Por último y para cerrar el diálogo, Mateu Lahoz le pidió respeto al atacante del Barcelona. "Lo importante es lo que hablamos, pero a nuestras espaldas no nos insultéis". Suárez se defendió. "Pero si ni siquiera te estaba hablando, sólo te he preguntado". El árbitro cerró. "No, no hoy".

