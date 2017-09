Philippe Coutinho ya debutó en Champions League con la camiseta del Liverpool con lo que hace imposible que un equipo importante de Europa lo fiche para esta temporada. El brasileño ya había pedido su ‘transfer request’ a los ‘Reds’ ante las negociaciones que tenía su representante con el cuadro azulgrana: el sueldo estaba definido y solo faltan detalles en cuanto a la cantidad del momento que se debía desembolsar por el delantero brasileño. Primero fueron 120 millones, luego 140 y finalmente 160 por el pase del futbolista.



Sin embargo, ¿por qué el Liverpool cambiaba siempre sus ofertas? La respuesta es simple de acuerdo a informaciones del diario ‘Bild’. Liverpool pretendía hacerse con los servicios de Thomas Müller antes de que se cerrara el contrato con el Barcelona. Klopp no pretendía que les pasara lo mismo que los culés en el mercado de pases, por lo que negociaban con el Bayern Munich por el traspaso del delantero alemán, a lo que los bávaros dijeron que no.

Bayern no es un equipo acostumbrado a vender jugadores. Solo suelta a aquellos que no están en sus planes, pese a que Müller es un habitual suplente en el cuadro de Carlo Ancelotti.



En cuanto a las noticias bávaras, el portero Manuel Neuer se volvió a lastimar el pie izquierdo y no jugará hasta el próximo año, informó su club .



El equipo bávaro indicó que el también arquero de 31 años de la selección alemana sufrió una fisura en el metatarso del pie izquierdo en un entrenamiento el lunes, y fue operado el martes para colocarle una placa.



Neuer estuvo inactivo entre abril y agosto por la misma lesión. ¿El caso de Müller? Se mantiene alternando en el equipo, aunque pareciera que Klopp volverá a la carga por él en la próxima temporada, como el Barcelona por Coutinho.



Los duras críticas a Messi por sus goles al Eibar