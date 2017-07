El vicepresidente del Barcelona, Jordi Mestre, aseguró este martes "al 200%" que el astro brasileño Neymar se quedará en el equipo azulgrana, tras los rumores surgidos en las últimas horas sobre el interés del PSG por el jugador.



"Al 200%", se limitó a afirmar Mestre, al ser preguntado si puede asegurar que Neymar no saldrá este verano del club azulgrana, durante una rueda de prensa para presentar al nuevo mánager deportivo de fútbol del club, Josep Segura.



Mestre respondía así tras las últimas informaciones en diversos medios españoles sobre un supuesto interés del PSG por el jugador azulgrana.



"El PSG quiere cerrar el fichaje de Neymar este verano", titula este martes el diario deportivo catalán Sport, mientras su competidor madrileño AS afirma en su primera "Neymar coquetea con el PSG".



Según la prensa española, el PSG podría intentar aprovechar el supuesto deseo de Neymar de salir de la sombra de Lionel Messi y brillar por cuenta propia en un equipo para hacerse con los servicios del jugador.



"En el trasfondo de la molestia de Neymar late siempre una inquietud, que tiene que ver con su rol en el equipo, y su voluntad de asumir el liderazgo", considera el director de Sport, Ernest Folch, en su editorial.



"Pero debe ser consciente de que no caben atajos hacia el liderazgo y que este se gana de manera lenta, natural y progresiva", añadió Folch.



Según el rotativo Marca, los responsables del PSG pagarían la cláusula de rescisión del brasileño de 222 millones de euros (256,4 millones de dólares) y ofrecerían al jugador cinco años a razón de 30 millones de euros más bonus por temporada.



Mestre, sin embargo, aludió a las informaciones que publica este martes el diario francés L'Equipe al que fuentes del propio club galo habrían afirmado que "no vamos a resucitar el show de Neymar. Hay una cláusula enorme y hay que ser realista".



"Me ha parecido leer que el PSG desmentía esta mañana la oferta del PSG", dijo Mestre, rechazando que estas informaciones de prensa hayan podido perjudicar las relaciones entre el Barça y el PSG.



Fuente: AFP

