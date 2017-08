Barcelona sigue en la búsqueda de un nuevo volante y Jean Michaël Seri está en la órbita del cuadro azulgrana. Si bien es cierto que han hecho contacto con el jugador, la directiva del Niza ha sostenido que el mediocampista continuaría con ellos para esta temporada.

En diálogo con el diario catalán 'Sport', Julien Fournier, dirigente del cuadro francés, aseguró que - por el momento - los culés no se han comunicado con ellos para un posible traspaso.

"No hemos negociado con Barcelona ni me consta que vayamos a hacerlo con ellos en los próximos días. Todo son rumores y aún no hemos puesto un precio por Seri", indicó en conversación con el medio español.

Asimismo, mencionó que el volante está cómodo dentro de su actual club. "Creo que va a seguir con nosotros. Si bien es cierto que está dispuesto a escuchar ofertas, está muy a gusto independientemente si pasamos o no a la fase de grupos de la Champions League", añadió.

Este lunes, se indicó que el cuadro galo dio a conocer que la cláusula de rescisión de 40 millones de euros venció en julio pasado. Por cualquier negociación, esperaría recibir cerca de 70 millones.