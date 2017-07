En el FC Barcelona, Neymar es uno de los jugadores más importantes, pero no el más importante. No es Messi, así que su posible marcha al PSG no debería ser un drama para los azulgranas. Más bien, se le podría ver como la oportunidad ideal de incorporar otros jugadores que diversifiquen la plantilla.



Semejante tarea podría lograrse solo con mucho dinero, aunque este vendría a ser un tema menor si los franceses pagan los 222 millones de euros que el crack brasileño tiene como cláusula de rescisión. Así, las llegadas de Marco Verratti, Ousmane Dembélé y Paulinho estarían aseguradas.



De acuerdo a prensa española, esos tres nombres serían la prioridad (si ya no lo son) de refuerzo. El primero está tasado en 100 millones, el segundo en 90 y el último en 30 más variables de cinco millones de euros. Allí, el Barcelona gastaría todo el dinero que le dejaría la venta de Neymar.

Aunque si hablamos específicamente del flanco izquierdo, el portal 'Goal España' lo tiene muy claro. "Dembélé es uno de ellos pero también Antoine Griezmann, que gusta desde hace años en el Camp Nou, Paulo Dybala y Kylian Mbappé podrían asumir el rol del brasileño por un precio claramente inferior a la cláusula de Neymar", publicó la citada fuente.



