Ya lo habíamos visto hace unos meses en una escena derribando a un ladrón con una lata en una bodega de los Estados Unidos y ahora participa en unas líneas con el actor Samuel L. Jackson. Neymar no solo se ha convertido en la mayor promesa mundial para los próximos años, también le ha ganado a otras figuras del fútbol al participar en una película de gran presupuesto como lo es ‘xXx Reactivado’ de Vin Diesel.



No es que su escena merezca una nominación para los Oscar ni mucho menos. De hecho, en los segundos que aparece, el brasileño menciona que no se trata de un héroe, sino de un futbolista, como lo hace en la actualidad con el Barcelona de Luis Enrique.



Neymar no dará una actuación de 90 minutos como los recitales que hace en el campo catalán como en los otros estadios de La Liga Santander, pero en su participación ha podido codearse con actores como Ruby Rose, Nina Dobrev, Rory McCann, Toni Collete y Donnie Yen.



¿Y tú irás a mirar ‘xXx Reactivado’ por Neymar? Quién sabe. Probablemente, lo veamos en unas películas de Paramount Pictures o de otras productoras.



