A través de YouTube se popularizan miles de videos de todo tipo. El fútbol es uno de los temas favoritos. En esa plataforma podemos ver goles, brillantes jugadas, celebraciones y también el 'error' de Paulinho en plena presentación como flamante fichaje del FC Barcelona.

Minutos después de ser oficializado como refuerzo, el volante brasileño fue a la cancha del Camp Nou y, como se suele dar en las presentaciones, se puso a dominar la pelota. Todo iba bien hasta que el ex Guangzhou Evergrande no fue preciso en uno de los toques, y perdió el control del balón.

► ¿En serio? Paulinho fue presentado y explicó por qué tenía dudas de fichar por el Barza al inicio

José Paulo Bezerra 'Paulinho' aseguró este jueves, durante su presentación, que llega al conjunto azulgrana tras recuperar "la confianza" en su fútbol, gracias a las dos temporadas que ha jugado en el Guangzhou Evergrande.



"En mi segunda temporada en el Tottenham las cosas no salieron como quería, pero acepté el desafío del fútbol chino y allí he recuperado la confianza y he ganado títulos", explicó.



Paulinho reconoció haber sido "muy feliz" en el país asiático -donde ha ganado 2 Superligas, 2 Supercopas, 1 Copa y 1 Liga de Campeones de Asia- y que, por este motivo, al principio tuvo dudas de si fichar o no por el equipo que dirige Ernesto Valverde.

"¿Lo que me ha llevado a decidirme? Pues es que el Barcelona es el Barcelona y no se le puede decir que no. Jugar aquí es hacer realidad un sueño", confesó el futbolista, habitual convocado a la Selección de Brasil, comandada por Tite.

"Se queda": hinchas de Real Madrid le recordaron a Piqué su famosa frase sobre Neymar [VIDEO]

► Barcelona vs. Real Betis: fecha, horario y canal por la fecha 1 de la Liga Santander 2017