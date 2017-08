José Mourinho ha llevado al liderato en solitario de la Premier League al Manchester United en las tres primeras jornadas (nueve puntos). El cuadro 'red devil' lo ha ganado todo y el pasado fin de semana venció 2-0 al Leicester City. Si bien es cierto que el DT portugués quedó conforme con lo hecho en el campo, no lo vio así con su hinchada.

Y es que el entrenador luso habló en rueda de prensa y criticó duramente a los fanáticos que se dieron cita el domingo en el estadio Old Trafford. ¿Le responderán?

"Rashford marcó en un córner que ni vi porque estaba hablando con Lingard. Vi la pelota botar en la red y los jugadores saltando. Fue la primera vez que escuché al público. Allí recién me di cuenta que el estadio estaba lleno", sostuvo Mourinho.

Al entrenador no le gustó para nada la pasividad de los hinchas de su club a lo largo de todo el cotejo. Los tres puntos los tiene en el bolsillo, pero parece que la relación con la hinchada local no es la ideal. Pide más apoyo no en cantidad, sino en aliento.