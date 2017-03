Pocos alemanes triunfan fuera de casa. Hay algunos casos de éxito como el de Mesut Özil, pero la mayoría de los jugadores regresa a la Bundesliga. No ha sido el caso de Bastian Schweinsteiger, quien se muda a Estados Unidos para jugar con los Chicago Fire de la MLS. El volante alemán no tuvo un buen paso en el Manchester United con Van Gaal ni Mourinho y ha tenido que hacer maletas para viajar rumbo a otro continente.



El fichaje no ha sido del gusto de sus más personas más cercanas. Uno de ellos es Joachim Löw, el técnico de Alemania, quien habló en la previa de su selección con la Inglaterra. “Estoy convencido de que él hubiera podido ayudar al United en un rol de organizador, pero su técnico pensó distinto. Me dijo que intentó todo para quedarse. Es una pena que acabe así su etapa en el United”, señaló el entrenador teutón a los medios.



"Me entristece dejar a tantos amigos en Manchester United", dijo Schweinsteiger el martes. "Pero agradezco al club por permitirme aceptar el reto de jugar con el Fire de Chicago".



Schweinsteiger ha jugado apenas cuatro partidos esta temporada, y ninguno en la liga Premier.



Sus mejores momentos fueron con Bayern y la selección de Alemania: conquistó ocho títulos de la Bundesliga, uno de la Liga de Campeones, y la Copa del Mundo de 2014.



