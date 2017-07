Primero decidió reforzarse en el punto más endeble y luego parecer haber decidido desestimar jugadores para la próxima temporada. Tras los fichajes de Ederson Moraes, Bernardo Silva y Kyle Walker, Pep Guardiola le habría dado el ‘OK’ a Sergio Agüero para que sea el nuevo refuerzo del Chelsea de Antonio Conte. ¿El motivo? El técnico catalán no lo tiene en sus planes, pese a los buenos registros goleadores del argentino.



Ha pasado con Eto’o e Ibrahimovic en el Barcelona y ahora pasaría con el ‘Kun’ en el Manchester City. Guardiola pide cierto tipo de requerimientos a sus delanteros, más allá de las estadísticas goleadoras de sus jugadores. No solo es anotar, también se marca y presiona para que el rival pierda el balón en menos de diez segundos, tal como pide Klopp en Liverpool.



Por ello, Pep no desearía seguir más con Agüero a diferencia del Chelsea, quien aún busca reemplazante ante la posible salida de Diego Costa. El objetivo es Agüero, a quien Conte le ha dado el visto bueno para pelear los objetivos de la próxima temporada.



En la pasada temporada, Agüero marcó 33 goles a las órdenes de Guardiola, calificándola él mismo como “buena”: "Creo que mi temporada no fue mala, mi estado de forma era bueno. Es cierto que me perdí bastantes partidos en los que podía haber ayudado al equipo a meter goles. Pero en general fue una temporada positiva", aseguraba el delantero. No obstante, parece que todo un tiene un final. Agüero dejaría Etihad para jugar en Stamford Bridge.