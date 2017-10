Martín Liberman es uno de los periodistas más críticos de la Selección de Argentina. No hay jugador de la 'Albiceleste' que se le escape al popular 'Colorado', como se le conoce en su país. El pasado domingo volvió a hablar sobre Lionel Messi, esta vez citando como ejemplo a Paolo Guerrero.

En la última edición de su programa 'Juego sagrado', habló nuevamente con Gustavo López. En la conversación, criticó que la estrella del 'Barza' no haya pedido permiso a su club para estar cuando antes bajo las ordenes de Jorge Sampaoli.

"¿Así como Guerrero le dijo a la gente del Flamengo que no jugara este partido (lunes contra Ponte Preta), libérenme porque me juega la vida con mi selección; Messi no le pudo haber dicho a su entrenador que jugar ante Las Palmas no hacía falta?", preguntó Liberman. Es más, el crack culé recién llegará este martes en la madrugada a Buenos Aires para entrenarse.

"Para los peruanos es su gran partido, es de vida o muerte, el partido de la historia. Todos pidieron permiso y están concentrados hace días", le comentó Martín Liberman a su colega Gustavo López.

Por su parte, López criticó que Sergio Agüero haya viajado cientos de kilómetros solo para ir a un concierto. Como se recuerda, el 'Kun' se accidentó y fue desconvocado. "Si quería podía llamar a Maluma para que cante en su casa", afirmó.