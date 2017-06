Melgar salió decidido a ganarle a Sporting Cristal en Arequipa. Al cumplirse los 20 minutos del primer tiempo, el 'Dominó' le encajó tres goles. El último de ellos producto de una gran jugada colectiva, que bien podría servir de modelo para una clase.

El delantero Emanuel Herrera le dio el puntillazo final, pero también fue el encargado de iniciar la jugada. Desde metros atrás al área, el argentino sirvió el balón para sus compañero Patricio Arce por la banda derecha.

De inmediato, el volante del 'Dominó' Hinostroza abandonó la zona medular para acompañar a Arce. El lateral de Cristal Jair Céspedes no pudo evitar ser superado. El pase fue para el 'Churrito', quien mandó el balón al corazón del área a la ubicación de Herrera.

Herrera solo tuvo que empujar el esférico al fondo de las redes. La defensa celeste no opuso ninguna resistencia ante la rápida e inteligente jugada de Melgar. El equipo de Juan Reynoso es claro dominador del encuentro.

TE PUEDE INTERESAR

Erick Delgado tras los 500 partidos: "A mí me quieren o me odian, no hay término medio" (VIDEO)

Erick Dekgado: "A mí me quieren o me odian, no hay término medio conmigo"