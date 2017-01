Sebastián Beccacece: se fue de Sporting Cristal con Sampaoli y le dijo "no" a Marcelo Bielsa

Cuando uno sueña en grande, no hay barreras ni distancias que lo impidan. Así, superando todo eso, se gestó la llegada de Sebastián Beccacece (36 años) al Perú donde inició su carrera como técnico. El hoy entrenador de Defensa y Justicia recordó su llegada a Sport Boys, su salida de Sporting Cristal y el "no" a Marcelo Bielsa.

El momento de Beccacece es bueno: llegó en noviembre a Defensa y Justicia de la Primera División de Argentina y ganó los últimos 3 partidos de los cuatro que dirigió. Por ahora está en la pretemporada y habló de todo, hasta de cómo se decidió a venir al Perú tras la invitación de Jorge Sampaoli.

Sebastián Beccacece llegó al Perú el 2003 y trabajó en Sport Boys, Bolognesi y Sporting Cristal con Jorge Sampaoli.

Beccacece conoció a Jorge Sampaoli cuando estudiaba para ser técnico en Rosario. Años después, y después de el hoy técnico de Sevilla renovara con Sport Boys, lo llamó para ser su asistente pero le advirtió que no había dinero para el pasaje. "Le dije: ‘Voy igual’. Trabajar en el profesionalismo me obsesionaba. Me subí a un bus en Rosario y viajé tres días hasta Perú. Fue agotador, pero muy lindo", recordó el 'Halcón' en entrevista con el diario Clarín.

Tras el buen torneo, el 'Hombrecito' junto a Beccacece trabajarían en Bolognesi hasta que llegaron a Sporting Cristal y no les fue bien: a los 5 meses los echaron. En ese momento, llegó una llamada que pudo cambiar su carrera: Marcelo Bielsa lo quería como asistente en la Selección de Chile. Y le dijo "no".

"Marcelo siempre fue un distinto. Nos habían echado de Cristal después de cinco meses. Me pareció ingrato dejar a Sampaoli después de la oportunidad que me había dado. Fue fácil decirle que no a Bielsa porque tenía una razón. No me arrepiento. Soy muy agradecido a Sampaoli", explicó el entrenador argentino, quien siguió con el 'Pelado' en O'Higgins, Emelec, Universidad de Chile y la Selección de Chiile, antes de iniciar su carrera de forma independiente.

