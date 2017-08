Sporting Cristal apostará por juveniles Flavio Gómez y Gerald Távara

Más de un hincha esperaba que, para el Torneo Clausura, Sporting Cristal ‘rompa el chanchito’ y realice algunos ‘jales’ de renombre. Sin embargo, la política de contrataciones en este último torneo del año no será la esperada.

► Sporting Cristal: dirigentes ponen cargo a disposición tras derrota ante Sport Huancayo

Los ‘cheleros’ solo se reforzarán con jugadores que no impliquen un gasto mayor. En ese sentido, echarán mano de sus juveniles. Además de los jugadores promovidos desde la reserva (el atacante Christopher Olivares y el volante Edhu Oliva), ‘repatriarán’ algunos prestados a otros equipos.

El proceso de reincorporaciones lo iniciaron en Sporting Cristal con Santiago Rebagliati (ex Deportivo Municipal). Y al atacante, se le sumarán el extremo derecho Flavio Gómez (ex Comerciantes Unidos) y el volante creativo Gerald Távara (ex UTC).

Por una chance

El último lunes, Gómez (categoría 1997) realizó su primer ‘entreno’ tras su etapa en Cutervo, donde jugó 15 partidos (696’) y acumuló dos pases de gol. Por su parte, Távara (categoría 1999) está en la fase final de su rehabilitación (fue operado del dedo meñique). A inicios de año acumuló 121’ en dos juegos con el ‘Gavilán’.

¿Y Emanuel Herrera, inscrito en la lista de buena fe? Pues si el delantero no resuelve su situación con Melgar (está vigente su préstamo) y Emelec (dueño de su pase), no se pondrá la celeste. Con esta política de austeridad, Sporting Cristal no estaría dispuestos a desembolsar más de 100 mil dólares por el ‘che’.

► Sporting Cristal va por Emanuel Herrera: inscribió al argentino en la lista de buena fe