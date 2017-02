Torneo de Verano: mira la programación de la sexta fecha

El Torneo de Verano llega a su sexta fecha y se jugará el fin de semana. Esta jornada trae interesantes duelos para los protagonistas del fútbol peruano.

Pero el fútbol se vivirá esta semana desde el jueves 2 de marzo cuando Melgar reciba a Sporting Cristal en Arequipa en duelo adelantado por la séptima fecha.



Los celestes juegan el 9 de marzo con santos por la Copa Libertadores y por esa razón solicitaron adelantar este compromiso.

Vale mencionar que esta primera etapa se jugará con dos grupos de ocho equipos cada uno. Serán un total de 14 fechas con partidos de ida y vuelta. Los ganadores de cada serie jugarán la final el 30 de abril y el campeón clasificará a la fase previa de la Copa Libertadores como Perú 3.

ASÍ ESTÁN CONFORMADOS LOS GRUPOS DEL TORNEO DE VERANO:

GRUPO A GRUPO B Sporting Cristal Universitario San Martín Municipal Cantolao Alianza Lima Melgar Real Garcilaso Ayacucho FC Sport Huancayo Sport Rosario UTC Unión Comercio Comerciantes Unidos Alianza Atlético Juan Aurich

PARTIDO ADELANTADO POR LA FECHA 7

Jueves 2 de Marzo



Melgar vs. Sporting Cristal

Hora: 8 p.m.

Estadio: UNSA-Arequipa

ASÍ SE JUGARÁ LA SÉXTA FECHA

Sábado 4 de Marzo



Sport Huancayo vs. Comerciantes Unidos

Hora: 11 a.m.

Estadio: Huancayo



San Martín vs. Unión Comercio

Hora: 1 p.m.

Estadio: Miguel Grau-Callao



Alianza Atlético de Sullana vs. Ayacucho FC

Hora 3.30 p.m.

Estadio: Melanio Coloma



Universitario de Deportes vs. Deportivo Municipal

Hora: 8 p.m.

Estadio: Monumental

Domingo 6 de Marzo



Sporting Cristal vs. Cantolao

Hora: 11 a.m.

Estadio: Alberto Gallardo



Sport Rosario vs. Melgar

Hora: 1 p.m.

Estadio: Rosas Pampa



Real Garcilaso vs. Alianza Lima

Hora: 3.30 p.m.

Estadio: Garcilaso de La Vega-Cusco

Lunes 6 de Marzo



UTC vs. Juan Aurich

Hora: 3.30

Estadio: Héroes de San Ramón-Cajamarca

