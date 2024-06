¿Qué son las apuestas córneres?

Las apuestas córneres como su nombre lo indica, son aquellas que se hacen al número de tiros de esquina que habrá en determinado partido de fútbol. Podemos hablar de apuestas totales, aunque por lo general se hace un ‘spread’ en el que intentamos anticipar si habrá más o menos córneres en el juego.

Tal como sucede con el mercado de ‘goles’, podemos hacer apuestas córneres por tiempos. Es decir, podemos anticipar que habrá 3 tiros de esquina en el primer tiempo, o 7 al finalizar el partido. A continuación te lo explicamos con un ejemplo:

En el juego Alianza Lima vs Universitario podríamos encontrarnos el siguiente mercado; apuestas córneres / primer tiempo / +2.5 @4,5. En este caso, querría decir que estamos apostando a que se producirán al menos 3 tiros de esquina en los primeros 45 minutos con una cuota de 4,5

Estas son las mejores casas en Perú para realizar apuestas de córneres

En la siguiente tabla, puedes encontrar algunas de las casas de apuestas donde puedes realizar apuestas de córneres en Perú. Además, también te describimos sus principales bonos de bienvenida para comenzar a apostar con una ventaja, así como un enlace de acceso directo.





Entendiendo los mercados de apuestas de córneres

Las apuestas córneres son ideales solamente para jugadores que tienen un conocimiento estadístico avanzado y que están dispuestos a jugarse unos céntimos en nombre de la matemática. Sin embargo, si estás interesado en incursionar en los mercados de apuestas de córneres, te explicamos lo que podrías llegar a encontrarte:

Apostando al 1X2 en tiros de esquina

Vamos a imaginar que está por jugarse nuestro clásico regional, Perú vs Chile. En este caso el mercado de apuestas córneres 1X2, se vería más o menos de la siguiente forma; apuestas córneres / 1X2 / Perú / @ 3,0. En este mercado la lógica simplemente consiste en reemplazar los goles por tiros de esquina y anticipar que equipo tendrá más córneres al final de los 90 minutos.

Apuestas al Par/Impar

Este es uno de los mercados de apuestas córneres en los que no hay estrategia que valga. Se trata simplemente de anticipar si el número de tiros de esquina final será par o impar, no más que eso, no hay estadística que valga, es una ruleta rusa con el 50% de probabilidades de éxito o fracaso.

Hándicap de córneres

El mercado de hándicap en tiros de esquina significa simplemente que intentaremos hacer una predicción de si habrá más o menos tiros de esquina al final del primer tiempo o de los 90 minutos de juego. Es una apuesta ideal para aquellos expertos en estadística.

Estrategias efectivas para apuestas de córneres

Es complejo hablar de estrategias de apuestas de córneres , sobre todo para mercados en los que apenas hay dos posibilidades como par/impar. Sin embargo, considerando que en el fútbol peruano la efectividad de los delanteros es cuestionable y que gran número de oportunidades terminan en tiro de esquina, hay tela que cortar.

Entre los principales consejos para apuestas de córneres está siempre conocer la efectividad de los delanteros y por supuesto de la defensa rival. Por ejemplo, en las apuestas 1X2 de córneres, un equipo con bajo registro de anotaciones es un buen candidato.

Haz un estudio estadístico del número de tiros de esquina concedidos a cada uno de los equipos que jugará, crúzalo con su efectividad para convertir y encuentra el resquicio para hacer tu selección. Nuestra recomendación es que te inicies en mercados sencillos como 1X2.

Análisis de equipos y su impacto en las apuestas de córneres

Cuando nos preguntamos qué son córneres en apuestas, debemos tener en cuenta que esta estadística tiene una relación estrecha no tanto con la capacidad ofensiva del equipo, sino con su incapacidad de convertir anotaciones.

Los equipos que estadísticamente tienen un registro más bajo de anotaciones son los candidatos perfectos para el mercado 1X2 de tiros de esquina. Ten en cuenta que aún perdiendo el partido por anotaciones, un equipo puede generarte una ganancia al conseguir muchos tiros de esquina.

Estadísticas y datos en tiempo real

Estadísticas apuestas corners

Una de las herramientas más poderosas para hacer apuestas en córneres son los servicios de estadísticas en tiempo real que las casas de apuestas en Perú tienen dispuestos para las apuestas en directo.

La volatilidad de este mercado es muy alta, sin embargo, si eres capaz de discernir el ritmo del juego a través de la actualización en directo de factores como ‘agresividad’, ‘efectividad en defensa’ y ‘probabilidad de gol’, tendrás gran parte del camino hecho.

Consejos prácticos para mejorar tus apuestas de córneres

Sabemos que no se trata de un mercado sencillo, por esa razón es importante que, más allá de preguntarte qué significan córneres en apuestas, te preguntes qué significan dentro de la dinámica de un juego, con eso en mente te presentamos 3 consejos claves para mejorar tus posibilidades de éxito:

Expulsión de un jugador: Está demostrado que en cuanto un jugador es expulsado, el equipo rival aumenta la presión y se producen en promedio 2,5 más tiros de esquina por cada 30 minutos de juego. Relevancia del juego: En partidos clave en los que se juega en descenso, la clasificación a un torneo continental o incluso la final, la agresividad de los delanteros aumenta y con ella, se produce un número mayor de tiros de esquina. La clave puede estar en el arquero: Hay arqueros que no regalan un centímetro en la cancha y que además de no conceder tantos, no conceden tiros de esquina. Revisa las estadísticas particulares de cada golero y descubrirás los patrones propios de este mercado.

Cómo seleccionar la casa de apuestas adecuada

No hay una gran diferencia a la hora de seleccionar una casa de apuestas córneres y una buena casa de apuestas para fútbol en Perú. Lo más importante por supuesto es que cuente con una licencia emitida por MINCETUR, sin embargo, hay algunos detalles adicionales que pueden marcar la diferencia.

En primer lugar debemos explorar las cuotas que ofrecen en los mercados de apuestas córneres . Si hacemos una comparación de los números en un mercado específico entre los 3 o 4 operadores más importantes podemos sacar nuestras propias conclusiones.

Sin embargo, hay otro detalle que puede marcar la diferencia, sobre todo para los apostadores más avanzados y es el sistema de estadísticas que tenga la casa de apuestas en su sección ‘en vivo’. Esta característica es clave a la hora de elegir.

Conclusiones sobre las apuestas córneres

No vamos a mentirte, hacer apuestas córneres es complejo y la mejor manera de tener éxito en estos mercados es teniendo un conocimiento profundo de los equipos que jugarán y de la dinámica específica del juego. Sin embargo, este grado de dificultad justamente es el que garantiza buenas cuotas casi siempre.

Nuestra recomendación para tener éxito en nuestras apuestas córneres es empezar de manera tímida en mercados sencillos de entender como 1X2, y siempre revisar el registro de tiros de esquina de los equipos que están jugando. Sólo así podemos hacer nuestros primeros pronósticos con conocimiento de causa y sin arriesgar nuestro dinero innecesariamente.

Preguntas frecuentes sobre las apuestas de córneres

¿Por qué las apuestas córneres tienen cuotas tan altas?

La razón por la cual en la mayoría de las casas de apuestas los mercados de apuestas a tiro de esquina tienen cuotas tan altas es porque se trata de un mercado con un perfil de riesgo muy alto para los jugadores. No hay reglas escritas y es muy fácil hacer una selección fallida.

¿Puedo hacer una apuesta córner en vivo?

Por supuesto. De hecho, entre las apuestas córneres más interesantes que ofrecen los operadores de juego online en Perú están justamente aquellas que son en directo. No obstante, es importante que sepas que la fluctuación de las cuotas en este mercado es altísima.

¿Cómo se contabilizan las apuestas córneres totales?

Es importante que tengas en cuenta que cada casa de apuestas tiene sus propias reglas para la contabilización de las apuestas totales, sobre todo en lo que respecta a mercados muy cerrados como “par/impar”, algunas contabilizan todo el juego y otras detienen el conteo ni bien se completan los 45 o 90 minutos.

¿Hay cash out en las apuestas córner?

Algunas casas de apuestas en Perú empezaron a ofrecer la funcionalidad de cash out para sus apuestas córner recientemente. Sin embargo, la penalización sobre nuestras ganancias y/o apuesta original sigue siendo muy alta para que resulte rentable.