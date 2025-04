Nuestro experto en apuestas de fútbol ofrece sus tres mejores consejos y pronósticos del partido de Manchester City vs Crystal Palace, correspondiente a la jornada 32 de la Premier League. El enfrentamiento se jugará este sábado 12 de abril en el Etihad Stadium de Manchester.

Pronósticos: Manchester City vs Crystal Palace





Manchester City gana el partido – 1.55 vía Betano.

– 1.55 vía Betano. Total de goles – más de 2.5 – 1.55 vía Betano.

– 1.55 vía Betano. Total tiros de esquina – menos de 10.5 – 1.80 vía Betano.

Con el código promocional Betano, obtendrás las mejores ofertas de esta casa de apuestas online.

Análisis de apuestas: Manchester City vs Crystal Palace

Manchester City enfrentará al Crystal Palace en la jornada 32 de la Premier League. El cuadro ciudadano necesita volver a la victoria en esta fecha.

El equipo dirigido por Pep Guardiola no pasa por su mal momento, pues viene de empatar contra el Manchester United (0-0) y vencer al Leicester City (2-0) en las últimas jornadas de la Premier League.

Al frente se encuentra el Crystal Palace, que pasa por buen momento, ya que viene de vencer al Brighton (2-1) y empatar ante Southampton (1-1) en las últimas jornadas de la Premier League.

Manchester City necesita quedar en puestos de Champions League

Manchester City se ubica sexto en la tabla de posiciones de la Premier League con 52 puntos y, por ahora, se encuentra clasificado a la UEFA Europa League. Por ello, este encuentro es de suma importancia, ya que si gana podría escalar una posición más y quedar en puesto de clasificación a la UEFA Champions League.

Por otra parte, el cuadro de Pep Guardiola se perfila como claro favorito debido a que lleva una racha de cuatro partidos consecutivos sin perder.

Apuesta 1 – Manchester City vs Crystal Palace: local gana el partido – 1.55 vía Betano.

Pronóstico de goles en este enfrentamiento

Todo apunta a que tendremos un encuentro en el que se superará fácilmente la cifra de más de 2.5 goles. Por un lado, dos de los últimos cinco partidos disputados por Manchester City han superado la media de goles antes mencionada, mientras que dos de los más recientes cinco duelos disputados por Crystal Palace pasaron la cifra de más de 2.5 tantos.

Además, en cuatro de los últimos cinco enfrentamientos directos entre Manchester City y Crystal Palace se superó la cifra de más de 2.5 goles.

Apuesta 2 – Manchester City vs Crystal Palace: total de goles – más de 2.5 – 1.55 vía Betano.

Pocos tiros de esquina

No hay dudas de que este encuentro no superará la cifra de más de 10.5 tiros de esquina. Esto debido a que en ocho de los últimos 10 enfrentamientos directos entre Manchester City y Crystal Palace no se superó la media de corners antes mencionada.

Además, en ninguno de los más recientes cinco duelos disputados por Manchester City se superó la cifra de más de 10.5 tiros de esquina, mientras que solo en uno de los últimos cinco partidos disputados por Crystal Palace se superó esta media de corners.

Apuesta 3 – Manchester City vs Crystal Palace:total tiros de esquina – menos de 10.5 – 1.80 vía Betano.

Cuotas: Manchester City vs Crystal Palace

Resultado Cuotas Manchester City 1.55 Empate 4.65 Crystal Palace 6.00

Manchester City vs Crystal Palace: encuentros directos

El historial de los enfrentamientos directos entre ambas escuadras nos muestra un dominio del Manchester City, que ganó en tres ocasiones y empató dos veces.

Estos son los resultados de los últimos cinco partidos entre ambos: