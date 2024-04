Nuestro experto en apuestas de fútbol ofrece sus tres mejores selecciones y predicciones para el AS Roma vs AC Milan, partido correspondiente a la vuelta de los cuartos de final de la Europa League que se disputará este jueves 18 de abril de 2024.

Pronósticos: AS Roma vs AC Milan

Doble oportunidad: AS Roma o empate – 1.55 vía Inkabet

– 1.55 vía Inkabet Ambos equipos sí anotan – 1.70 vía Inkabet

– 1.70 vía Inkabet AC Milan anota en el primer tiempo – 2.00 vía Inkabet

Análisis de apuestas: AS Roma vs AC Milan

La Roma consiguió un triunfo de oro en el partido de ida y ahora le tocará defender su ventaja en casa, en donde solo ha perdido un partido bajo el mando de Daniele De Rossi. Por su parte, Milan se apoya en su capacidad goleadora para tratar de remontar la serie.

El local defiende la casa

AS Roma ha tomado otro aire desde que Daniele De Rossi tomó el mando del equipo. Desde su llegada, los ‘Capitolini’ han conseguido 11 victorias en 16 partidos disputados. Además, rompieron la mala racha sin victorias frente al AC Milan en el momento justo para arrebatarle la ventaja de localía en el partido de ida de la llave.

En casa, el rendimiento de Roma es más espectacular: apenas perdieron un partido y fue ante Inter de Milan, que ha demostrado ser el mejor equipo italiano esta temporada. Todo esto favorece el pronóstico para que el partido no se le escape a la Roma y en el peor de los casos termine en empate.

Apuesta 1 – AS Roma vs AC Milan: Doble oportunidad: AS Roma o empate – 1.55 vía Inkabet

Marcador lleno en el Olímpico

El resultado corto del partido de ida no fue un reflejo de la capacidad anotadora de estos dos equipos. El primer encuentro estuvo lleno de ocasiones, pero la imprecisión del AC Milan y la buena actuación de Svilar en el arco mantuvieron el cero para AS Roma. Sin embargo, el presente de ambos elencos nos invita a creer en un duelo de vuelta con goles en las dos vallas.

Por un lado, Roma ha marcado en todos sus partidos de local desde la llegada de De Rossi al banquillo, incluyendo Serie A y Europa League. Y al frente, Milan tiene una increíble marca de 30 de 31 partidos anotando al menos un gol.

Apuesta 2 – AS Roma vs AC Milan: Ambos equipos sí anotan – 1.70 vía Inkabet

Los Rossoneri se hacen presentes en la primera mitad

AC Milan ha estado enfocado en el partido de vuelta desde que se concretó su derrota en casa. Los Rossoneri empataron en su último partido en la Serie A ante Sassuolo con un equipo mixto de titulares y suplentes pensando en este duelo clave ante AS Roma, en el que tendrán que salir a marcar lo más pronto posible para igualar la serie.

Para el Milan esto no es nada de otro mundo, ya que es uno de los equipos que más veces ha marcado en el primer tiempo: lo hizo en 31 de sus 45 partidos disputados. Además, también lo logró en 10 de sus 14 encuentros más recientes, lo que demuestra su capacidad en esta área.

Apuesta 3 – AS Roma vs AC Milan: AC Milan anota en el primer tiempo – 2.00 vía Inkabet

Cuotas: AS Roma vs AC Milan

Resultado Cuotas AS Roma 2.80 Empate 3.50 AC Milan 2.45

AS Roma vs AC Milan: Enfrentamientos directos

El historial entre estos dos elencos muestra el dominio de AC Milan, ya que solo ha perdido un partido de los últimos 10 frente a AS Roma con un saldo de seis victorias y tres empates.