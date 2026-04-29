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¡Gana S/80 para Deportes!
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18+. El depósito mínimo para recibir la Apuesta Gratis es de S/40. La Apuesta Gratis a recibir será de S/80. La Apuesta Gratis estará disponible únicamente por 7 días desde que esté acreditada en tu cuenta. Todos los T&Cs

Este artículo está actualizado en Julio 2026. En poco tiempo, Betano Perú se ha convertido en una de las mejores casas de apuestas deportivas online del Perú. Una de las explicaciones de este éxito rotundo es su bono de bienvenida, accesible a través del código promocional Betano VIPMAXPE.

Betano Perú opera legalmente bajo licencia de la DGJCMT del MINCETUR mediante Kaizen Gaming Perú S.A.C. (RUC 20611825782), aplicando procesos de KYC y tecnología de encriptación para la seguridad de los usuarios.

¿Cuál es el código promocional Betano Perú?

El código promocional Betano es VIPMAXPE en 2026. El código Betano ofrece diversos beneficios, como un bono de bienvenida con una apuesta gratuita S/80 para deportes u 80 giros gratis en casino.

Betano Bonus Detalles de la oferta Código Promocional Betano
Deportes Apuesta Gratuita S/80 VIPMAXPE
Casino Recibe 80 Giros Gratis VIPMAXPE

¿Qué ofrece el código promocional Betano?

Betano llegó con paso firme a Perú y, desde entonces, se ha consolidado como una de las casas de apuestas deportivas online más confiables y seguras. No solo por su espectacular y variada oferta de cuotas, sino también por los bonos asociados a la activación del código de bono Betano.

En Betano Perú, por ejemplo, al registrarte como nuevo cliente con el código promocional VIPMAXPE conseguirás una Apuesta Gratis de S/80 con un depósito mínimo de S/40.

Pero Betano no solo se acuerda de los apostadores peruanos, ya que incluye otros códigos promocionales Betano para, por ejemplo, países como Ecuador.

Por si esto fuera poco, no todo se reduce a un código promocional Betano Perú o Ecuador, ya que el operador incluye otras muchas promociones de carácter periódico o puntual para que tu experiencia de juego sea superlativa tanto en deportes como casino.

Cómo activar el código promocional Betano: guía paso a paso

Para registrarte en Betano debes cumplir con 2 requisitos fundamentales: vivir en Perú y ser mayor de 18 años. Activar el es muy sencillo. Solo tienes que utilizar el Código Promocional Betano: VIPMAXPE y realizar tu . Aquí te dejamos los pasos para activar el código promocional Betano:

  • Primero, tendrás que entrar a la página web de y hacer clic en “regístrate”.
  • Abrir el formulario de registro y completarlo con los datos personales requeridos.
  • Durante el proceso de registro, podrás ingresar el código promocional BetanoVIPMAXPE” que permite adquirir el bono de bienvenida.
  • Para completar el proceso, deberás aceptar los términos y condiciones y finalizar el alta como nuevo usuario. No te olvides que debes cumplir con los criterios de la promoción para que la bonificación se active.

Consigue todas las promociones con nuestro Código Promocional Betano VIPMAXPE

El Código Promocional Betano es una excelente oportunidad para comenzar a realizar tus apuestas. Cada operador realiza promociones, ofertas o descuentos diferentes, pero el bono de bienvenida sin duda destaca sobre el de los competidores. Con Betano podrás disfrutar de apuestas deportivas y juegos de casino en vivo, además dentro de su variada oferta tendrás el casino en vivo, apuesta deportiva y mucho más. Disfruta todo ello con el cupón de Betano.

Probamos la plataforma de Betano Perú realizando depósitos, apuestas y retiros reales para verificar tiempos de pago, montos mínimos y funcionamiento del bono de casino, incluyendo el cálculo práctico del rollover y las ganancias o pérdidas obtenidas durante el proceso.

Lo único que tienes que hacer es acceder al apartado de promociones de la web de Betano. Una vez dentro encontrarás todas las promociones y ofertas del operador. Algunas de las promociones solo serán aptas para usuarios previamente registrados en Betano.

Bono de bienvenida de Betano Perú

Betano Perú cuenta con un bono de bienvenida para apuestas deportivas y otro para juegos de casino. Puedes escoger cualquiera de los dos, pero no podrás combinarlos.

Bono de bienvenida deportes en Betano

El bono de bienvenida de Betano para deportes otorga una Apuesta Gratis de S/80 con un depósito mínimo de S/40. Para acceder a la promoción, se deben cumplir los siguientes términos:

  • Válido únicamente para nuevos usuarios con cuenta verificada.
  • La Apuesta Gratis se acreditará tras realizar un depósito mínimo de S/40.
  • Disponible para apuestas deportivas y eSports.
  • No se puede retirar directamente, solo las ganancias generadas con ella.
  • Aplican términos y condiciones adicionales en la web de Betano.

¿Puedo utilizar el Código Promocional de Betano para obtener apuestas gratis?

Sí, con el Código Promocional de Betano puedes acceder a una Apuesta Gratis de S/80 al realizar un depósito mínimo de S/40. Esta promoción está disponible para nuevos usuarios con cuenta verificada y se puede utilizar en apuestas deportivas y eSports. ¡Regístrate y aprovecha la oferta para jugar en vivo!

¿Betano ofrece un multibono?

Sí, Betano va más allá de los bonos independientes, ofreciendo a sus usuarios un generoso multibono. Una vez realices tu apuesta combinada, Betano te compensará con un bono de hasta un 50% de tus ganancias. En el sitio oficial de esta casa de apuestas podrás comprobar cuáles son las competencias en las que se aplica este bono. Te adelantamos que algunos de los mercados en los que puedes utilizarlo son el hándicap, resultados del partido, total de goles, entre otros. También debes saber que no se permiten las apuestas con combinaciones múltiples, es decir, apuestas de sistemas.

Bono de bienvenida para casino

El bono de bienvenida de Betano Casino ofrece 80 giros gratis con un depósito mínimo de S/40. Cada giro tiene un valor de S/1.00 y las ganancias generadas están sujetas a un rollover de x15.

Condiciones principales:

  • Depósito mínimo de S/40.
  • Los giros gratis estarán disponibles por 7 días.
  • Se aplican restricciones a ciertos juegos, según los términos de la promoción.

¿Puedo obtener giros gratis en casino con el Código promocional Betano?

Sí, con el bono de bienvenida de Betano Casino puedes obtener 80 giros gratis al realizar un depósito mínimo de S/40. Los giros deben usarse en un plazo de 7 días y aplican a tragamonedas seleccionadas.

¿Qué juegos incluyen los giros gratis de Betano Perú?

Betano Perú actualmente ofrece dos promociones de giros gratis para nuevos usuarios. La primera entrega 80 giros gratis en la tragamonedas Sun of Fortune luego de realizar un depósito mínimo de S/40, con ganancias sujetas a un requisito de apuesta de x15.

Además, la plataforma también incluye una promoción de 30 giros gratis en Perú Candyland solo por registrarse. Cada giro tiene un valor de S/0.20, las ganancias tienen rollover de x35 y los giros deben utilizarse dentro de las primeras 24 horas después de ser acreditados.

Eventos destacados para apostar con el código promocional Betano “VIPMAXPE”

Aquí puedes encontrar una tabla con los los próximos partidos destacados donde podrás usar el código de bono VIPMAXPE en Betano:

Liga 1

Evento
1
X
2
Sport Huancayo vs Los Chankas CYC 07/08 13:00
1.70 4.10 5.30
Comerciantes Unidos vs Cusco FC 07/08 15:15
3.10 3.10 2.40
Universitario de Deportes vs Sporting Cristal 07/08 20:30
1.83 3.90 4.55
UTC De Cajamarca vs Asociacion Deportiva Tarma 08/08 13:00
2.20 3.25 3.35
ADC Juan Pablo II College vs Atletico Grau 08/08 15:30
2.35 3.05 3.30
Sport Boys Association vs Alianza Lima 08/08 20:00
3.75 3.15 2.10
Deportivo Garcilaso vs CD Moquegua 09/08 13:00
1.57 4.00 5.80
FBC Melgar vs FC Cajamarca 09/08 15:30
1.31 5.20 9.25

Recuerda que las cuotas son dinámicas y pueden variar en cualquier momento. Consulta la página para ver las más actualizadas.

¿Qué bono de Betano elegir según tu perfil?

Betano Perú cuenta con promociones para distintos tipos de jugadores, desde apuestas gratis hasta bonos deportivos y giros para casino online. Estas son las opciones que más nos convencieron al probar la plataforma.

Perfil de usuarioBono recomendado¿Por qué elegirlo?
Nuevos usuariosApuesta Gratis de S/15Ideal para probar Betano sin realizar una apuesta grande en el primer depósito.
Apostadores deportivosBono de bienvenida de S/80Recomendado para quienes buscan más saldo para apuestas de fútbol y deportes en vivo.
Jugadores de casino30 giros gratis al registrartePermite probar tragamonedas online sin utilizar demasiado saldo propio.
Usuarios casualesRueda de la suerte y promociones diariasBuena opción para acceder a premios rápidos y promociones variables dentro de la plataforma.

¿Cómo cobrar los bonos de bienvenida Betano?

Si quieres retirar las ganancias de los bonos de bienvenida de Betano, debes saber que antes debes jugar el bono y cumplir con las condiciones.

Puedes consultar los términos y condiciones al completo en su sitio web.

Errores comunes al usar el código promocional Betano VIPMAXPE en Perú

  • ⚠️ Olvidar ingresar el código VIPMAX al registrarse: Este es el paso más importante para activar la promoción. Si completas tu registro sin escribir el código, podrías perderte promociones y ofertas especiales.
  • 💳 Depositar con métodos no válidos (ej. PayPal o billeteras no admitidas): No todos los métodos de pago activan la promoción. Antes de hacer tu primer depósito, revisa los términos y condiciones de Betano para asegurarte de usar una opción aceptada, como tarjeta bancaria o transferencia.
  • 🔒 Intentar usar el bono sin verificar la cuenta: Para retirar ganancias o aprovechar al máximo la oferta, es obligatorio verificar tu identidad. Subir tu DNI o pasaporte a tiempo evita bloqueos y retrasos al momento de cobrar.
  • Dejar pasar demasiado tiempo para usar apuesta gratis: La apuesta de S/80 se acredita automáticamente después de tu primer depósito, pero solo estará disponible por 7 días. Si no la utilizas dentro de ese plazo, se perderá sin posibilidad de recuperación.

Ofertas y promociones en giros gratis, fichas doradas y apuestas gratis

La nueva iniciativa de betano, el gol de oro, permite que los usuarios puedan ganar Giros Gratis, Fichas Doradas, Apuestas Gratis o incluso Sin Premio, según el juego en el que participen. Te invitamos a que consultes los términos y condiciones en el sitio oficial de Betano, de esta forma, sabrás cuáles son las condiciones para obtener giros gratis, fichas doradas y apuestas gratis. Aprovecha y utiliza nuestro bono de bienvenida con el Código Promocional Betano.

¿Hay apuestas en vivo en betano para deportes?

Efectivamente, en Betano podrás realizar tus apuestas en vivo en una multitud de mercados deportivos. Los deportes que destacan en apuestas en vivo son el fútbol, básquetbol, tenis, tenis de mesa, vóleibol, balonmano, voley-playa y snooker. Si eres de los que prefiere jugar al casino, el operador no te dejará de lado con su magnífico sistema de casino en vivo.

Algunos de los juegos en vivo en Betano son los juegos de la Copa, las mesas en español, los gameshows, your dealer, la ruleta, el blackjack. Todo ello disponible con nuestro bono de bienvenida tanto en casino como en deportes, que podrás obtener con el Código Promocional VIPMAXPE.

Código promocional Betano en Latinoamérica

El código de bono Betano también se podrá usar en otros lugares de América Latina. Por supuesto, la oferta puede variar ligeramente, pero aquí vamos a ofrecerte algunos de los países que deberías conocer si piensas apostar desde ellos y crees que Betano es el mejor lugar para hacerlo.

PaísDetalles de la ofertaCódigo promocional Betano
PerúApuesta Gratis S/80VIPMAXPE
Ecuador100% hasta un máximo de 300 USDMAXPROMOEC
Chile10.000 pesos gratis con tu primer depósito de 5.000 pesosPROMOVIPCL
Argentina¡Hasta $100.000 para tus Deportes favoritos!BONOBET
MéxicoBono del 100% hasta 3.000MXNVIPMAX

Los códigos de bonificación mostrados se puede utilizar durante el proceso de registro, pero no cambia la cantidad de la oferta de ningún modo.

Código promocional Betano Ecuador

Con el código promocional Betano Ecuador la oferta es muy interesante. Y es que nos permitirá conseguir un 100% hasta un máximo de 300 USD para nuestras apuestas deportivas y un 100% hasta un máximo de 500 USD para su casino. Por supuesto, la oferta está sujeta a sus términos y condiciones, así que recomendamos que eches un vistazo antes para que te puedas aprovechar debidamente de ella.

Código promocional Betano Chile

El código promocional Betano Chile nos ofrece la posibilidad de conseguir 100% hasta $200.000 en deportes. Deberás jugarlo sólamente en eventos deportivos y con cuotas mínimas de 1.65 Además, para conseguir la cantidad máxima tendrás que hacer un depósito de $200.000 pesos chilenos. Al igual que otras ofertas similares, el código promocional Betano Chile también también está sujeto a sus propios términos y condiciones que están debidamente indicados.

Código promocional Betano México

Como no podía ser de otra forma, también contamos con un código promocional Betano en México. Gracias a este código y durante el proceso de registro, podrás conseguir un bono del 100% hasta 3.000MXN con tu primer depósito en el operador.

Apuestas de Betano: ¿Qué ofrecen sus mercados?

Los mercados de apuestas deportivas más destacados en Betano son el fútbol, el básquetbol y el tenis. Pero otras disciplinas suelen acompañar en este aspecto, tales como el tenis de mesa, el voleibol, los e-Sports o el béisbol. En cualquier caso, puedes escoger entre sus más de 20 disciplinas. La apuesta mínima es de S/0.50, salvo que se indique lo contrario.

Tipo de Mercado Descripción
Fútbol Amplia oferta de mercados en ligas populares y torneos internacionales como la Premier League y la Champions League.
Tenis Apuestas en Grand Slams y eventos ATP/WTA, con mercados en ganador del partido, sets, y más.
Básquetbol Cobertura completa de la NBA y Euroliga, con opciones que incluyen rendimiento de jugadores y ganador.
Apuestas a Largo Plazo Opciones para apostar en resultados de torneoss completos, como el campeón de la Premier League.
Bet Builder Permite personalizar tu apuesta combinando varios mercados de un mismo evento para mejorar cuotas.
Cash Out Herramienta para asegurar ganancias o minimizar pérdidas antes de que finalice el evento.

Bono casino Betano

El Casino de Betano también es uno de los más populares entre el público de Perú y ofrece una variedad de juegos y promociones que atraen a todo tipo de jugadores. Estas son algunas de sus características más destacadas:

  • Amplia selección de juegos: Impresionante biblioteca de juegos: tragamonedas, juegos de mesa como la ruleta y el blackjack, y juegos de casino en vivo.
  • Tragamonedas: Cientos de tragamonedas diferentes. Algunos de los títulos más populares incluyen “Starburst”, “Book of Dead” y “Gonzo’s Quest”.
  • Juegos de mesa: Ruleta Europea y Americana no pueden faltar, pero también encontramos varias versiones de Blackjack, Baccarat y Póker.
  • Casino en vivo: Estos juegos se viven en tiempo real y son dirigidos por crupieres físicos. La oferta incluye ruleta en vivo, blackjack en vivo, baccarat en vivo y poker en vivo.

Como ya hemos mencionado arriba, la plataforma ofrece múltiples ofertas relacionadas con el Casino en línea, como fichas doradas, bonos exclusivos y giros gratis. Además, Betano también tiene un programa de fidelidad que recompensa a los jugadores regulares con puntos que pueden ser canjeados por bonos y otros beneficios.

App móvil Betano

Al registrarte desde la Perú podrás acceder de inmediato a todas las funciones principales de la plataforma, incluyendo apuestas deportivas, casino y promociones exclusivas, todo desde la comodidad del móvil con un proceso ágil y seguro.

Desde la app podrás registrarte con el código promocional Betano “VIPMAXPE”. También podrás:

  • Registrarte y activar los bonos disponibles.
  • Realizar depósitos y retiros de dinero (Por ejemplo : Yape y Plin).
  • Apostar en deportes y eventos en vivo.
  • Jugar en el casino online y casino en vivo.
  • Seguir transmisiones deportivas en streaming y consultar estadísticas en tiempo real.
  • Gestionar tu cuenta, validar tus datos y recibir atención al cliente desde la app.

Métodos de pago más utilizados en Betano Perú

Revisamos los principales métodos de pago disponibles en Betano Perú para comprobar tiempos de procesamiento, montos mínimos y límites de depósito. Estas son las opciones más utilizadas actualmente por los usuarios peruanos.

Método de pagoComisiónTiempo de procesamientoMonto mínimoMonto máximo
YapeGratisAl instanteS/15S/2,000
QR Code (Yape, Plin y billeteras)GratisNormalmente en 5 minutosS/10S/500
Transferencia bancariaGratisNormalmente en 10 minutosS/15S/30,000
Tarjeta de crédito / débitoGratisAl instanteS/30S/2,500
PagoEfectivoGratisNormalmente en 5 minutosS/35S/2,000

Los métodos de depósito en Betano Perú

Los métodos de depósito en Betano Perú variarán si realizas ingresos o retiradas. En el caso de los retiros, sólo es posible realizarlos a través de transferencia bancaria. Sin embargo, para los ingresos, las opciones son más amplias, como verás a continuación:

  • Transferencia bancaria
  • Pago mediante tarjeta de crédito o débito VISA o Mastercard.
  • WebPay
  • Bancos como BCP o Interbank.
  • Yape/Plin

Y si te preguntas cómo puedes retirar tus ganancias, una vez que hayas conseguido acertar tus apuestas, el procedimiento es bastante sencillo:

  1. Entra en tu cuenta de Betano Perú con tu usuario y contraseña.
  2. En el menú superior derecho, pulsa sobre “Saldo Disponible”
  3. Una vez que hayas accedido a la pantalla, deberás hacer clic donde dice “Transacciones” y, a continuación, pulsa sobre RETIROS
  4. Selecciona la opción de transferencia bancaria, que como te hemos indicado, es la única forma posible de retirar en Perú con este operador por el momento.
  5. Introduce la cantidad que vas a retirar, que deberá ser de al menos S/50.
  6. Confirma la operación haciendo clic sobre RETIRAR y ya tendrás el proceso completado.

Nuestra experiencia probando Betano Perú

Probamos Betano Perú realizando un registro completo desde celular, incluyendo validación de cuenta y primer depósito con Yape. El proceso tomó menos de 3 minutos y el saldo se acreditó casi de inmediato, permitiéndonos activar el bono de bienvenida y revisar sus requisitos de apuesta en casino y deportes.

También evaluamos los retiros y la atención al cliente. Tras cumplir el rollover del bono, solicitamos un retiro que fue procesado en aproximadamente 2 horas. Además, contactamos al soporte vía chat para comprobar tiempos de respuesta, verificación KYC y funcionamiento general de la plataforma.

Atención al cliente en Betano

Betano presta atención al cliente durante los 365 días del año. Las formas de contacto son las siguientes:

  • Chat en vivo: habla de forma instantánea con uno de los operadores de su web.
  • Correo electrónico: envía un email con tus dudas o incidencias y te enviarán un correo electrónico de vuelta con los detalles que quieras saber.

Preguntas frecuentes sobre el código promocional Betano

+ ¿Cuál es el código promocional Betano para Perú en 2026?

El código promocional Betano es “VIPMAXPE”. Utilízalo en el momento de tu registro en la plataforma web o móvil y elige entre uno de sus dos bonos de bienvenida: apuestas o casino en línea.

+ ¿Cómo activar los bonos de bienvenida en Betano?

Para activar el bono de bienvenida de Betano puedes utilizar nuestro código promocional e incluirlo en el formulario de registro, donde verás una casilla destinada a ello.

+ ¿Cómo retirar los bonos de bienvenida de Betano?

Si quieres retirar el bono de bienvenida de Betano, debes cumplir con lo requisitos de apuesta. Podrás encontrarlos en la sección de ‘Términos y condiciones’.

+ ¿Quiénes puede acceder al código promocional Betano en Perú?

El código promocional Betano es VIPMAXPE y está habilitado para todos los nuevos jugadores mayores de edad en Perú que completen el proceso de registro en Betano.

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