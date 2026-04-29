Este artículo está actualizado en Julio 2026. En poco tiempo, Betano Perú se ha convertido en una de las mejores casas de apuestas deportivas online del Perú. Una de las explicaciones de este éxito rotundo es su bono de bienvenida, accesible a través del código promocional Betano VIPMAXPE.

Betano Perú opera legalmente bajo licencia de la DGJCMT del MINCETUR mediante Kaizen Gaming Perú S.A.C. (RUC 20611825782), aplicando procesos de KYC y tecnología de encriptación para la seguridad de los usuarios.

¿Cuál es el código promocional Betano Perú?

El código promocional Betano es VIPMAXPE en 2026. El código Betano ofrece diversos beneficios, como un bono de bienvenida con una apuesta gratuita S/80 para deportes u 80 giros gratis en casino.

Betano Bonus Detalles de la oferta Código Promocional Betano Deportes Apuesta Gratuita S/80 VIPMAXPE Casino Recibe 80 Giros Gratis VIPMAXPE

¿Qué ofrece el código promocional Betano?

Betano llegó con paso firme a Perú y, desde entonces, se ha consolidado como una de las casas de apuestas deportivas online más confiables y seguras. No solo por su espectacular y variada oferta de cuotas, sino también por los bonos asociados a la activación del código de bono Betano.

En Betano Perú, por ejemplo, al registrarte como nuevo cliente con el código promocional VIPMAXPE conseguirás una Apuesta Gratis de S/80 con un depósito mínimo de S/40.

Pero Betano no solo se acuerda de los apostadores peruanos, ya que incluye otros códigos promocionales Betano para, por ejemplo, países como Ecuador.

Por si esto fuera poco, no todo se reduce a un código promocional Betano Perú o Ecuador, ya que el operador incluye otras muchas promociones de carácter periódico o puntual para que tu experiencia de juego sea superlativa tanto en deportes como casino.

Cómo activar el código promocional Betano: guía paso a paso

Para registrarte en Betano debes cumplir con 2 requisitos fundamentales: vivir en Perú y ser mayor de 18 años. Activar el bono de bienvenida de Betano es muy sencillo. Solo tienes que utilizar el Código Promocional Betano: VIPMAXPE y realizar tu registro. Aquí te dejamos los pasos para activar el código promocional Betano:

Primero, tendrás que entrar a la página web de Betano Perú y hacer clic en “regístrate”.

y hacer clic en “regístrate”. Abrir el formulario de registro y completarlo con los datos personales requeridos.

con los datos personales requeridos. Durante el proceso de registro, podrás ingresar el código promocional Betano “ VIPMAXPE ” que permite adquirir el bono de bienvenida.

“ ” que permite adquirir el bono de bienvenida. Para completar el proceso, deberás aceptar los términos y condiciones y finalizar el alta como nuevo usuario. No te olvides que debes cumplir con los criterios de la promoción para que la bonificación se active.

Consigue todas las promociones con nuestro Código Promocional Betano VIPMAXPE

El Código Promocional Betano es una excelente oportunidad para comenzar a realizar tus apuestas. Cada operador realiza promociones, ofertas o descuentos diferentes, pero el bono de bienvenida sin duda destaca sobre el de los competidores. Con Betano podrás disfrutar de apuestas deportivas y juegos de casino en vivo, además dentro de su variada oferta tendrás el casino en vivo, apuesta deportiva y mucho más. Disfruta todo ello con el cupón de Betano.

Probamos la plataforma de Betano Perú realizando depósitos, apuestas y retiros reales para verificar tiempos de pago, montos mínimos y funcionamiento del bono de casino, incluyendo el cálculo práctico del rollover y las ganancias o pérdidas obtenidas durante el proceso.

Lo único que tienes que hacer es acceder al apartado de promociones de la web de Betano. Una vez dentro encontrarás todas las promociones y ofertas del operador. Algunas de las promociones solo serán aptas para usuarios previamente registrados en Betano.

Bono de bienvenida de Betano Perú

Betano Perú cuenta con un bono de bienvenida para apuestas deportivas y otro para juegos de casino. Puedes escoger cualquiera de los dos, pero no podrás combinarlos.

Bono de bienvenida deportes en Betano

El bono de bienvenida de Betano para deportes otorga una Apuesta Gratis de S/80 con un depósito mínimo de S/40. Para acceder a la promoción, se deben cumplir los siguientes términos:

Válido únicamente para nuevos usuarios con cuenta verificada.

La Apuesta Gratis se acreditará tras realizar un depósito mínimo de S/40.

Disponible para apuestas deportivas y eSports.

No se puede retirar directamente, solo las ganancias generadas con ella.

Aplican términos y condiciones adicionales en la web de Betano.

¿Puedo utilizar el Código Promocional de Betano para obtener apuestas gratis?

Sí, con el Código Promocional de Betano puedes acceder a una Apuesta Gratis de S/80 al realizar un depósito mínimo de S/40. Esta promoción está disponible para nuevos usuarios con cuenta verificada y se puede utilizar en apuestas deportivas y eSports. ¡Regístrate y aprovecha la oferta para jugar en vivo!

¿Betano ofrece un multibono?

Sí, Betano va más allá de los bonos independientes, ofreciendo a sus usuarios un generoso multibono. Una vez realices tu apuesta combinada, Betano te compensará con un bono de hasta un 50% de tus ganancias. En el sitio oficial de esta casa de apuestas podrás comprobar cuáles son las competencias en las que se aplica este bono. Te adelantamos que algunos de los mercados en los que puedes utilizarlo son el hándicap, resultados del partido, total de goles, entre otros. También debes saber que no se permiten las apuestas con combinaciones múltiples, es decir, apuestas de sistemas.

Bono de bienvenida para casino

El bono de bienvenida de Betano Casino ofrece 80 giros gratis con un depósito mínimo de S/40. Cada giro tiene un valor de S/1.00 y las ganancias generadas están sujetas a un rollover de x15.

Condiciones principales:

Depósito mínimo de S/40 .

. Los giros gratis estarán disponibles por 7 días .

. Se aplican restricciones a ciertos juegos, según los términos de la promoción.

¿Puedo obtener giros gratis en casino con el Código promocional Betano?

Sí, con el bono de bienvenida de Betano Casino puedes obtener 80 giros gratis al realizar un depósito mínimo de S/40. Los giros deben usarse en un plazo de 7 días y aplican a tragamonedas seleccionadas.

¿Qué juegos incluyen los giros gratis de Betano Perú?

Betano Perú actualmente ofrece dos promociones de giros gratis para nuevos usuarios. La primera entrega 80 giros gratis en la tragamonedas Sun of Fortune luego de realizar un depósito mínimo de S/40, con ganancias sujetas a un requisito de apuesta de x15.

Además, la plataforma también incluye una promoción de 30 giros gratis en Perú Candyland solo por registrarse. Cada giro tiene un valor de S/0.20, las ganancias tienen rollover de x35 y los giros deben utilizarse dentro de las primeras 24 horas después de ser acreditados.

Eventos destacados para apostar con el código promocional Betano “VIPMAXPE”

Aquí puedes encontrar una tabla con los los próximos partidos destacados donde podrás usar el código de bono VIPMAXPE en Betano:

Liga 1

Evento 1 X 2 Sport Huancayo vs Los Chankas CYC 1.70 4.10 5.30 Comerciantes Unidos vs Cusco FC 3.10 3.10 2.40 Universitario de Deportes vs Sporting Cristal 1.83 3.90 4.55 UTC De Cajamarca vs Asociacion Deportiva Tarma 2.20 3.25 3.35 ADC Juan Pablo II College vs Atletico Grau 2.35 3.05 3.30 Sport Boys Association vs Alianza Lima 3.75 3.15 2.10 Deportivo Garcilaso vs CD Moquegua 1.57 4.00 5.80 FBC Melgar vs FC Cajamarca 1.31 5.20 9.25

Recuerda que las cuotas son dinámicas y pueden variar en cualquier momento. Consulta la página Betano para ver las más actualizadas.

¿Qué bono de Betano elegir según tu perfil?

Betano Perú cuenta con promociones para distintos tipos de jugadores, desde apuestas gratis hasta bonos deportivos y giros para casino online. Estas son las opciones que más nos convencieron al probar la plataforma.

Perfil de usuario Bono recomendado ¿Por qué elegirlo? Nuevos usuarios Apuesta Gratis de S/15 Ideal para probar Betano sin realizar una apuesta grande en el primer depósito. Apostadores deportivos Bono de bienvenida de S/80 Recomendado para quienes buscan más saldo para apuestas de fútbol y deportes en vivo. Jugadores de casino 30 giros gratis al registrarte Permite probar tragamonedas online sin utilizar demasiado saldo propio. Usuarios casuales Rueda de la suerte y promociones diarias Buena opción para acceder a premios rápidos y promociones variables dentro de la plataforma.

¿Cómo cobrar los bonos de bienvenida Betano?

Si quieres retirar las ganancias de los bonos de bienvenida de Betano, debes saber que antes debes jugar el bono y cumplir con las condiciones.

Puedes consultar los términos y condiciones al completo en su sitio web.

Errores comunes al usar el código promocional Betano VIPMAXPE en Perú

⚠️ Olvidar ingresar el código VIPMAX al registrarse: Este es el paso más importante para activar la promoción. Si completas tu registro sin escribir el código, podrías perderte promociones y ofertas especiales.

Este es el paso más importante para activar la promoción. Si completas tu registro sin escribir el código, podrías perderte promociones y ofertas especiales. 💳 Depositar con métodos no válidos (ej. PayPal o billeteras no admitidas): No todos los métodos de pago activan la promoción. Antes de hacer tu primer depósito, revisa los términos y condiciones de Betano para asegurarte de usar una opción aceptada, como tarjeta bancaria o transferencia.

No todos los métodos de pago activan la promoción. Antes de hacer tu primer depósito, revisa los términos y condiciones de Betano para asegurarte de usar una opción aceptada, como tarjeta bancaria o transferencia. 🔒 Intentar usar el bono sin verificar la cuenta: Para retirar ganancias o aprovechar al máximo la oferta, es obligatorio verificar tu identidad. Subir tu DNI o pasaporte a tiempo evita bloqueos y retrasos al momento de cobrar.

Para retirar ganancias o aprovechar al máximo la oferta, es obligatorio verificar tu identidad. Subir tu DNI o pasaporte a tiempo evita bloqueos y retrasos al momento de cobrar. ⏳ Dejar pasar demasiado tiempo para usar apuesta gratis: La apuesta de S/80 se acredita automáticamente después de tu primer depósito, pero solo estará disponible por 7 días. Si no la utilizas dentro de ese plazo, se perderá sin posibilidad de recuperación.

Ofertas y promociones en giros gratis, fichas doradas y apuestas gratis

La nueva iniciativa de betano, el gol de oro, permite que los usuarios puedan ganar Giros Gratis, Fichas Doradas, Apuestas Gratis o incluso Sin Premio, según el juego en el que participen. Te invitamos a que consultes los términos y condiciones en el sitio oficial de Betano, de esta forma, sabrás cuáles son las condiciones para obtener giros gratis, fichas doradas y apuestas gratis. Aprovecha y utiliza nuestro bono de bienvenida con el Código Promocional Betano.

¿Hay apuestas en vivo en betano para deportes?

Efectivamente, en Betano podrás realizar tus apuestas en vivo en una multitud de mercados deportivos. Los deportes que destacan en apuestas en vivo son el fútbol, básquetbol, tenis, tenis de mesa, vóleibol, balonmano, voley-playa y snooker. Si eres de los que prefiere jugar al casino, el operador no te dejará de lado con su magnífico sistema de casino en vivo.

Algunos de los juegos en vivo en Betano son los juegos de la Copa, las mesas en español, los gameshows, your dealer, la ruleta, el blackjack. Todo ello disponible con nuestro bono de bienvenida tanto en casino como en deportes, que podrás obtener con el Código Promocional VIPMAXPE.

Código promocional Betano en Latinoamérica

El código de bono Betano VIPMAXPE también se podrá usar en otros lugares de América Latina. Por supuesto, la oferta puede variar ligeramente, pero aquí vamos a ofrecerte algunos de los países que deberías conocer si piensas apostar desde ellos y crees que Betano es el mejor lugar para hacerlo.

País Detalles de la oferta Código promocional Betano Perú Apuesta Gratis S/80 VIPMAXPE Ecuador 100% hasta un máximo de 300 USD MAXPROMOEC Chile 10.000 pesos gratis con tu primer depósito de 5.000 pesos PROMOVIPCL Argentina ¡Hasta $100.000 para tus Deportes favoritos! BONOBET México Bono del 100% hasta 3.000MXN VIPMAX

Los códigos de bonificación mostrados se puede utilizar durante el proceso de registro, pero no cambia la cantidad de la oferta de ningún modo.

Código promocional Betano Ecuador

Con el código promocional Betano Ecuador la oferta es muy interesante. Y es que nos permitirá conseguir un 100% hasta un máximo de 300 USD para nuestras apuestas deportivas y un 100% hasta un máximo de 500 USD para su casino. Por supuesto, la oferta está sujeta a sus términos y condiciones, así que recomendamos que eches un vistazo antes para que te puedas aprovechar debidamente de ella.

Código promocional Betano Chile

El código promocional Betano Chile nos ofrece la posibilidad de conseguir 100% hasta $200.000 en deportes. Deberás jugarlo sólamente en eventos deportivos y con cuotas mínimas de 1.65 Además, para conseguir la cantidad máxima tendrás que hacer un depósito de $200.000 pesos chilenos. Al igual que otras ofertas similares, el código promocional Betano Chile también también está sujeto a sus propios términos y condiciones que están debidamente indicados.

Código promocional Betano México

Como no podía ser de otra forma, también contamos con un código promocional Betano en México. Gracias a este código y durante el proceso de registro, podrás conseguir un bono del 100% hasta 3.000MXN con tu primer depósito en el operador.

Apuestas de Betano: ¿Qué ofrecen sus mercados?

Los mercados de apuestas deportivas más destacados en Betano son el fútbol, el básquetbol y el tenis. Pero otras disciplinas suelen acompañar en este aspecto, tales como el tenis de mesa, el voleibol, los e-Sports o el béisbol. En cualquier caso, puedes escoger entre sus más de 20 disciplinas. La apuesta mínima es de S/0.50, salvo que se indique lo contrario.