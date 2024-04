Nuestro experto en apuestas de fútbol ofrece sus tres mejores selecciones y predicciones para el Atalanta vs Liverpool, partido correspondiente a la vuelta de los cuartos de final de la Europa League que se disputará el jueves 18 de abril de 2024.

Pronósticos: Atalanta vs Liverpool

Liverpool anota menos de 2.5 goles – 1.53 vía 1xBet

– 1.53 vía 1xBet Liverpool no pierde y no clasifica – 1.52 vía 1xBet

– 1.52 vía 1xBet Se anotará gol del minuto 76 al 90 – 1.61 vía 1xBet

Análisis de apuestas: Atalanta vs Liverpool

Liverpool necesita un milagro para lograr su clasificación a semifinales de la Europa League. Los de Klopp buscarán golear a Atalanta en su casa, algo que nadie ha logrado esta temporada gracias a la férrea defensa de la ‘Diosa’.

A los Reds no les alcanza en Italia

Liverpool tiene una tarea titánica para pasar a semifinales de la Europa League. Además del abultado marcador que tienen que remontar, el equipo de Klopp sufrió ante Crystal Palace su primera derrota como local en la Premier League que le puede costar el título.

Bajo ese contexto tendrán que visitar a Atalanta en busca de, por lo menos, anotar tres goles para igualar la serie. El gran problema para el equipo de Klopp es que la ‘Diosa’ no ha recibido tal cantidad de anotaciones como local en toda la temporada: son 20 partidos en los que, como máximo, encajó dos tantos.

Apuesta 1 – Atalanta vs Liverpool: Liverpool anota menos de 2.5 goles – 1.53 vía 1xBet

Sin clasificación para los de Klopp

Gracias al 0-3 en el partido de ida en Anfield, Atalanta no tiene la obligación de buscar la victoria en casa e incluso clasificaría con una derrota por mínima ventaja, una posibilidad que va creciendo debido a la necesidad de su rival.

A pesar de no estar en un buen momento, Liverpool sin duda saldrá a buscar el resultado nuevamente en Italia. Su juego les da un rayo de esperanza de encontrar la forma de batir a la defensa de Atalanta, pero la diferencia en el resultado será su mayor obstáculo: solo en cinco de 24 partidos fuera de casa lograron anotar al menos tres goles. Los Reds pueden conseguir una victoria, pero será insuficiente.

Apuesta 2 – Atalanta vs Liverpool: Liverpool no pierde y no clasifica – 1.52 vía 1xBet

Gol tardío en Bérgamo

El resultado y la necesidad del Liverpool convertirá este partido en una montaña rusa de emociones desde el inicio hasta el final. El equipo de Klopp buscará en todo el encuentro el resultado que le sirva y podría golpear en su momento favorito.

A lo largo de la temporada, Liverpool ha logrado establecer el rango del minuto 76 al 90 como el más goleador en sus partidos. Y es que en ese lapso de tiempo han anotado 40 goles en toda la campaña, algo que sin duda buscarán repetir en Italia.

Apuesta 3 – Atalanta vs Liverpool: Se anotará gol del minuto 76 al 90 – 1.61 vía 1xBet

Cuotas: Atalanta vs Liverpool

Resultado Cuotas Atalanta 4.57 Empate 3.25 Liverpool 1.73

Atalanta vs Liverpool: Enfrentamientos directos

El historial entre estos dos elencos muestra el ligero dominio de Atalanta que ha conseguido dos victorias frente a Liverpool en las tres ocasiones que se han enfrentado.