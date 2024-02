Pero eso no es todo, porque si quieres saber cómo descargar la app o si es posible utilizar el Código Promocional Betano desde tu móvil, te invitamos a que leas nuestro artículo. Muy atento, ¡porque aquí encontrarás cómo descargarte la app de Betano y mucho más!

Guía rápida para descargar la aplicación de Betano en dispositivos móviles Android

Betano se encuentra entre las mejores apps de apuestas deportivas. Para empezar a apostar con Betano Perú desde una tableta o teléfono inteligente, el primer paso es descargar la app Betano. Pues bien, el proceso es muy sencillo:

Si no quieres complicarte la vida, ve a la página principal del sitio web a través de uno de los navegadores que tengas instalados en tu dispositivo móvil. Haz scroll hasta la parte inferior de la página principal Betano Perú. Deberías ver una sección llamada APLICACIÓN MÓVIL. Pulsa sobre ella. Aparecerá una página relativa a Betano app para Android. Basta con que actives la opción DESCARGAR. En este momento, se ejecutará la descarga. En caso de que no hayas configurado tu dispositivo móvil para que descargue archivos procedentes de fuentes desconocidas, puede que se te solicite permiso o que necesites modificar la configuración del aparato que estés usando. Una vez se complete la descarga, debería instalarse automáticamente. En caso contrario, abre la carpeta contenedora del archivo e inicia la descarga. Cuando esté completa, solo tendrás que ejecutar la aplicación.

Recuerda que puedes registrarte en Betano Perú desde la aplicación móvil, aunque es verdad que es mucho más fácil desde PC. Por otro lado, para acceder a las apuestas y juegos de casino de Betano Perú no es obligatorio descargar la aplicación, ya que la versión móvil está magníficamente optimizada, aunque es verdad que no fluirá tan bien como la app.

Betano app

¿Hay una Betano app para sistemas operativos iOS?

Lamentablemente, los productos Apple no permiten descargar la Betano app. Al menos no en Perú ni en el momento de redactar este contenido, por lo que toca esperar. De todas formas, esto no significa que no vayas a poder jugar a Betano Perú desde tu iPhone, ya que el operador dispone de una magnífica versión móvil. Por ello, te bastará con que accedas a la plataforma a través de, por ejemplo, el navegador Safari.

La versión móvil Betano Perú ofrece todas las características que encontrarás en la aplicación o en la versión de PC. Todo ello con la ventaja de no verte obligado a descargas adicionales, por lo que, si tu smartphone o tableta no dispone de demasiada memoria extra, lo agradecerás. Con todo, esperamos que los desarrolladores lancen cuanto antes una aplicación Betano iOS, ya que la experiencia en la app es algo más fluida.

¿Qué tipo de dispositivo necesito para poder jugar sin problemas con Betano app?

No te preocupes por este aspecto, ya que no necesitas tener el último modelo del mercado, aunque, obviamente, lo de disponer de una buena conexión a internet es innegociable. Eso sí, si tu tableta o teléfono tienen una antigüedad de, por ejemplo, diez años, igual tienes problemas ejecutando la Betano aplicación móvil. Por ello, asegúrate de que tu aparato cumple con estos requisitos mínimos:

Versión Froyo 2.0 o superior (Android).

Versión 9.0 o superior (iOS; lógicamente, hablamos de la versión móvil).

4 GB de RAM mínimo.

betano app

¿Qué es mejor, Betano app o la versión PC?

Es difícil decir qué versión es mejor, ya que depende de las necesidades que tengas como jugador. Son, pues, propuestas diferentes con diferentes enfoques. Lo que sí es cierto, es que ambas comparten la gran mayoría de características, como, por ejemplo, las siguientes:

Acceso al bono de bienvenida Betano Perú .

. Herramienta TV para apostar viendo imágenes en vivo de tus eventos favoritos. Misiones semanales con premios exclusivos.

Herramienta CREAR APUESTA para poder combinar selecciones de un mismo evento.

Función CERRAR APUESTA para reducir pérdidas o asegurar ganancias.

¡Y mucho más!

Sin embargo, al jugar a través de Betano app, encontrarás una serie de funciones que no están disponibles en PC:

Notificaciones: La aplicación te avisará de tus partidos favoritos para que puedas apostar a ellos. Además, puedes personalizar las alertas para que te avise si un equipo marca, así como del resultado final del evento. No importa que no estés ejecutando la aplicación, se te notificará igualmente, lo cual es muy útil si no quieres estar siguiendo tu apuesta constantemente. Calendario de eventos: Aquí podrás consultar los próximos eventos, ordenados por disciplinas deportivas. De esta forma, podrás organizarte mejor y entender tu estrategia a fondo. Para hacerte las búsquedas más fáciles, el calendario de eventos incluye un filtro para que puedas, por ejemplo, eliminar aquellas opciones que no te interesen e ir mucho más rápido por los menús. Reconocimiento facial en sistemas operativos Android: Toda una novedad en el sector. De esta forma, te aseguras de que solo tú y nadie más tiene control sobre tu cuenta, sobre todo a la hora de hacer retiros. Asimismo, se te remitirán códigos de acceso a tu correo personal, lo que dificulta aún más el hackeo de tu cuenta. En este sentido, Betano app Perú es de las opciones más seguras del sector.

Bono de bienvenida para nuevos clientes

Ya te registres a través de la aplicación móvil o la versión de PC, recuerda que se te ofrecen dos bonos de bienvenida. Uno es para deportes, mientras que el otro es para juegos de casino:

Bono de bienvenida Betano deportes: Obtén un 50% adicional respecto a tu primer ingreso hasta un máximo de S/500 extra.

Bono de bienvenida Betano casino: Dobla tu primer ingreso hasta un máximo de S/1000 adicionales para juegos de casino.

Preguntas frecuentes sobre la app de Betano

Si tienes dudas respecto a la Betano app Perú y otros aspectos del operador, a continuación respondemos rápidamente a las preguntas más frecuentes. Ten en cuenta, además, que dispones de un apartado FAQ en la propia página del operador, además de un completo servicio de atención al cliente, ya sea a través de chat en vivo u otras vías.

¿Cuánto tarda en pagar Betano Perú?

Para empezar, si hablamos de cuánto tarda en pagar Betano las apuestas ganadoras, lo normal es que estas se ingresen en tu saldo de tu cuenta de usuario casi al instante. Eso sí, puede haber demoras de minutos u horas en función del mercado (por ejemplo, algunos mercados como CAMPEÓN DE LIGA pueden tardar más en pagarse). En caso de que hayan pasado más de 24 horas, no dudes en contactar con soporte.

Por otro lado, respecto a cuánto tarda Betano en procesar una retirada, primero has de saber que tienes que haber completado el proceso de verificación. Una vez hecho esto, la solicitud de retirada en Betano se suele aprobar en un día hábil como mucho. Posteriormente, tardarás más o menos en recibir el dinero en función del método de retirada elegido (entre 1 y 5 días hábiles). En caso de duda, contacta con soporte.

¿Cómo puedo ponerme en contacto con el servicio de asistencia al cliente Betano Perú?

Básicamente, ante cualquier contratiempo, dispones de dos vías de contacto:

Chat en vivo a través de la propia paltaforma.

Correo electrónico: oporte-pe@betano.com

¿Es legal apostar en Betano desde Perú?

Por supuesto. De hecho, Betano Perú cuenta con un dominio específico para el país andino, con lo que muestra una fiabilidad total en cumplimiento con la regulación vigente en el país. Asimismo, en lo tocante a la seguridad es espectacular, pues ya te hemos hablado anteriormente, por ejemplo, de las retiradas con reconocimiento facial para que solo tú puedas mover el dinero de tu cuenta de usuario.