Nuestro experto en apuestas de fútbol ofrece sus tres mejores consejos y pronósticos del partido de Bolívar vs Flamengo, correspondiente a los octavos de final de la Copa Libertadores. El enfrentamiento se jugará este jueves 22 de agosto en el Estadio Olímpico Hernando Siles de La Paz.

Pronósticos: Bolívar vs Flamengo

Bolívar gana o empata el partido – 1.27 vía Betano.

– 1.27 vía Betano. Total de goles – menos de 2.5 – 1.98 vía Betano.

– 1.98 vía Betano. Hándicap (3 opciones) – Flamengo (+2) – 1.32 vía Betano.

Análisis de apuestas: Bolívar vs Flamengo

Bolívar enfrentará a Flamengo en los octavos de final de la Copa Libertadores. El cuadro boliviano tendrá que mostrar un nivel superlativo para seguir con vida en este torneo de clubes.

El equipo dirigido por Flavio Robatto perdió 0-2 contra Flamengo en el partido de ida por la Copa Libertadores. Los bolivianos tuvieron muy pocas posibilidades de anotar y fueron dominados por los brasileños durante la mayor parte del encuentro.

Al frente se encuentra Flamengo, que demostró muchos recursos durante el partido de ida contra Bolívar. Sin embargo, el Fla viene de caer goleado ante Botafogo (1-4) por la Serie A del Brasileirao.

Bolívar está obligado a ganar en casa

Si bien es cierto que Flamengo dominó a Bolívar en el primer partido de los octavos de final, esto no parece ser algo que se repetirá cuando vaya de visita a Bolivia, ya que el Libertador se hace más fuerte cada vez que juega de local.

Además, Bolívar ya sabe lo que es derrotar a Flamengo en condición de local. De hecho, las últimas dos veces que el Mengao visitó La Paz, no pudo quedar como vencedor.

Apuesta 1 – Bolívar vs Flamengo: local gana o empata el partido – 1.27 vía Betano.

Flamengo cuidará el resultado de ida

Flamengo sacó una ventaja importante cuando jugó de local ante Bolívar en el partido de ida. Por ello, el equipo brasileño buscará cuidar este resultado debido a que conoce de las ventajas que tienen los bolivianos al jugar en casa.

Bolívar es una escuadra que viene demostrando muchos problemas en definición, pues en tres de sus últimos cuatro duelos no ha podido marcar más de un gol, ya sea de local o visitante.

Apuesta 2 – Bolívar vs Flamengo: total de goles – menos de 2.5 – 1.98 vía Betano.

Flamengo no sufrirá una goleada

Queda claro que Bolívar se hace más fuerte debido a las ventajas geográficas que posee al jugar en condición de local. El Libertador tiene la necesidad de salir a buscar el partido, por lo que hay mucha probabilidad de que anote.

Sin embargo, este partido no apunta como una posible goleada de Bolívar, pues a pesar de que Flamengo no ha podido demostrar su mejor faceta en el juego de visitante, no ha sufrido derrotas con una diferencia de goles en Copa Libertadores.

Apuesta 3 – Bolívar vs Flamengo:hándicap (3 opciones) – Flamengo (+2) – 1.32 vía Betano.

Cuotas: Bolívar vs Flamengo

Resultado Cuotas Bolívar 1.95 Empate 3.75 Flamengo 4.10

Bolívar vs Flamengo: encuentros directos

El historial de los enfrentamientos directos entre ambas escuadras nos muestra un dominio compartido entre Bolívar y Flamengo, que empataron una vez y se llevaron dos victorias cada uno.

Estos son los resultados de los últimos cinco partidos disputados entre ambos: