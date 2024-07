Muchos jugadores ya se preparan para disputar los torneos locales con sus clubes. En Europa, el nivel de exigencia es cada vez mayor para los deportistas, pues queda muy poco para que inicie LaLiga 2024/25.

Como se sabe, el torneo español comenzará el 15 de agosto del 2024 y tiene como principales duelos: Valencia CF vs FC Barcelona, RCD Mallorca vs Real Madrid y Villarreal CF vs Atlético Madrid.

En la pelea del título se encuentran los clubes que son muy conocidos por la afición, pues se sabe que siempre son candidatos a llevarse el trofeo de esta competición. En la pelea están Real Madrid, Barcelona, Atlético de Madrid y Real Sociedad.

Cuota por el campeón de LaLiga 2024/25

Para la predicción de LaLiga 2024/25, que el Real Madrid vuelva a coronarse como campeón tiene una cuota de 1.55 en Betano, mientras que si Barcelona le arrebata este título tiene una cuota de 4.00.

En caso de que la apuesta sea: Atlético de Madrid campeona en LaLiga 2024/25, la cuota es de 10.00 (Betano), mientras que si Real Sociedad campeona, la cuota es de 25.00 (Betano). Recuerda que puedes aprovechar LaLiga 2024/25 para jugar con el código promocional Betano y multiplicar tus opciones de ganar.

Campeón de LaLiga 2024/25 Cuota Real Madrid 1.55 Barcelona 4.00 Atlético Madrid 10.00 Real Sociedad 25.00 Athletic Bilbao 50.00

Cuotas sujetas a cambios. Última actualización: 10 de julio.

¿Dónde puedo apostar por el campeón de LaLiga 2024/25?

Si quieres apostar por el campeón de LaLiga 2024/25, recuerda que puedes apostar con una excepcional cuota en Betano.

¿Qué equipo ganará la Copa del Rey 2024/25?

El torneo futbolístico por eliminación directa que se disputa cada año entre los mejores clubes de España, conocido como la Copa del Rey, también tiene su favorito. En Betano, Real Madrid aparece como el posible campeón absoluto de esta competición, con una cuota de 3.00.

El otro equipo que aparece como potencial candidato a ganar la Copa del Rey 2024/25 es Barcelona, con una cuota de 4.50, mientras que le siguen Atlético Madrid y Real Sociedad con una cuota de 8.50 y 18.00 respectivamente.

Campeón de la Copa del Rey 2024/25 Cuota Real Madrid 3.00 Barcelona 4.50 Atlético Madrid 8.50 Athletic Bilbao 18.00 Girona FC 18.00

¿Cuándo será el debut del Barcelona en LaLiga 2024/25?

El partido Valencia CF vs Barcelona se disputará el sábado 17 de agosto del 2024 en el Estadio de Mestalla en Valencia.