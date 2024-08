En septiembre vuelve la acción de las apasionantes Eliminatorias Sudamericanas. Se disputan las fechas 7 y 8 que apuntan a ser vibrantes por todo lo que está en juego. Además, se debe tomar en cuenta que la tabla de clasificación se encuentra muy pareja.

Al hablar de este regreso de las Eliminatorias, es importante destacar grandes partidos como el Brasil vs Ecuador o el Argentina vs Chile de la séptima fecha, así como el Colombia vs Argentina de la octava jornada, en lo que será una “mini revancha” para los cafeteros tras la derrota en la final de Copa América.

La tabla de clasificación está dominada por Argentina con 15 puntos. Le siguen Uruguay (13), Colombia (12), Venezuela (9), Ecuador (8) y Brasil (7) que cierra la lista de los seis clasificados directos. Por su parte, en el séptimo lugar (Repechaje) se encuentra Paraguay (5), aunque tiene los mismos puntos que Chile.

Mientras que el caso de Perú, la selección blanquirroja solo suma dos puntos, por lo que intentará salir del fondo de la tabla. En medio de esta paridad, las selecciones tienen la necesidad de sumar puntos para no perder terreno en la lucha por clasificar al Mundial.

Cuota por ganador del grupo

Ante el regreso de las Eliminatorias, en Betano se consiguen cuotas especiales para apostar por el “Ganador del Grupo”. Es decir, la selección que terminará en el primer lugar en la tabla de clasificación.

En este momento, ese lugar está ocupado por los campeones del Mundo y bicampeones de América, pero tanto Uruguay como Colombia están cerca. Asimismo, no se puede descartar a un Brasil que intentará recuperar su mejor versión.

Al hablar de las cuotas en Betano, se debe mencionar que Argentina paga 1.20, mientras que la cuota por el cuadro charrúa es 7.00. Esas son las dos selecciones favoritas para la casa de apuestas.





Mundial 2026 – Ganador del Grupo

Selección Cuota Argentina 1.20 Uruguay 7.00 Brasil 10.00 Colombia 15.00 Ecuador 150.00

Cierra el 04/09.

Además, también se consigue en Betano una apuesta por las selecciones que terminarán entre los seis primeros. Es decir, que conseguirán el cupo directo al Mundial 2026.





Termina entre los 6 primeros

Selección Cuota Brasil 1.01 Colombia 1.01 Ecuador 1.02 Venezuela 2.00 Chile 2.15 Paraguay 2.65 Perú 5.25 Bolivia 75.00

Cierra el 04/09

También aparece en Betano la opción de apostar por la clasificación de cada selección sudamericana. Destacan principalmente las cuotas de los equipos que estarán peleando entre el cuarto y séptimo lugar de la tabla.





Clasificarse al Mundial – Ecuador

SÍ

No 1.01 12.00

Cierra el 04/09





Clasificarse al Mundial – Venezuela

SÍ No 1.62 2.20

Cierra el 04/09





Clasificarse al Mundial – Chile

SÍ No 1.75 2.00

Cierra el 04/09





Clasificarse al Mundial – Paraguay

SÍ No 1.90 1.85

Cierra el 04/09





Clasificarse al Mundial – Perú

SÍ No 2.80 1.40

Cierra el 04/09





Clasificarse al Mundial – Bolivia

SÍ 75.00

Cierra el 04/09

Cuota por el máximo goleador

De igual manera, en Betano se encuentra disponible la opción de apostar por el máximo goleador de la Eliminatoria Sudamericana. Esa tabla de artilleros luego de las primeras seis jornadas está dominada por el uruguayo Darwin Núñez con 5 goles. Le siguen el argentino Lionel Messi y su compatriota Nicolás de la Cruz con 3 tantos.

Máximo goleador – Eliminatoria Sudamericana

Goleador Cuota Darwin Núñez 1.80 Lionel Messi 2.00 Lautaro Martínez 15.00 Nicolás de la Cruz 15.00 Julián Álvarez 25.00 Rodrygo 25.00

Cierra el 04/09

¿Cuándo se juega la próxima fecha de Eliminatorias Sudamericanas?

La próxima jornada de la Eliminatoria se jugará entre el 5 y 6 de septiembre.