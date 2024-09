Descubre todo sobre el hándicap europeo en apuestas deportivas

Si estás interesado en entender el funcionamiento de las apuestas con hándicap europeo llegaste al lugar correcto. Sabemos que muchas veces en el mundo de las apuestas los términos pueden ser un poco confusos y por eso hemos preparado una guía para enseñarte exactamente cómo funciona y cómo puedes aprovecharlo para aumentar tus cuotas y ganancias potenciales.

Plataformas recomendadas para realizar hándicap europeo en apuestas

Los eventos con un claro favorito atraen menos atención. Para apostar con hándicap europeo, es mejor elegir casas de apuestas de nivel medio o alto.

Operadores como bet365, Betano, Jugabet o 1xbet ofrecen buenas opciones para eventos principales, y se han especializado en juegos secundarios, donde los duelos entre “David y Goliat” son una gran oportunidad para aprovechar el hándicap europeo.

Hándicap Europeo: ¿Qué es y cómo funciona?

El hándicap europeo es un tipo de apuesta muy similar al 1X2, pero diseñado para equilibrar el enfrentamiento entre equipos desiguales. Se otorga una ventaja al equipo más débil para aumentar el riesgo y, con ello, mejorar las cuotas a favor de la selección que hagamos.

Vamos a ser realistas y tomar como ejemplo un partido entre la selección peruana y la selección brasileña. En un caso así, la cuota por una victoria de Brasil podría ser de apenas 1,01 debido a su superioridad. Sin embargo, si apostamos por un triunfo de Brasil con un hándicap europeo de -2, estaríamos asumiendo que ganarán por al menos tres goles de diferencia, lo que podría elevar la cuota hasta 2,5 o más, dependiendo del operador y el momento en que se realice la apuesta. Esto hace que la apuesta sea más emocionante y potencialmente lucrativa, aunque también más arriesgada.

¿Cómo funciona el Hándicap Europeo?

El hándicap europeo puede usarse tanto para reducir como para aumentar el riesgo, dependiendo del equipo por el que decidamos apostar. Este tipo de apuesta permite ajustar el margen de victoria o derrota, lo que le añade una dimensión estratégica interesante, especialmente en enfrentamientos con una clara diferencia de nivel.

Vamos a utilizar el mismo ejemplo de la sección anterior para explicarlo mejor. Supongamos que Brasil se enfrenta a Perú, pero esta vez, en lugar de apostar contra la selección nacional, decidimos apoyarlos, aunque sabemos que sus probabilidades de ganar son bajas. En este caso, si apostamos por Perú con un hándicap europeo de +2, sería como si el equipo comenzara el partido con una ventaja de 2 goles.

Esto significa que incluso si Perú pierde por 1 gol, ganaríamos nuestra apuesta gracias a ese margen. Además, aunque la cuota sería menor que si apostáramos directamente por la victoria de Perú, aún podríamos obtener un retorno interesante. Por ejemplo, una cuota inicial de 3,5 por la victoria directa podría bajar a 1,9 con el hándicap +2, dependiendo del operador y el contexto del partido. Esta opción ofrece una alternativa más segura, aunque menos lucrativa, para quienes prefieren reducir el riesgo en sus apuestas.

Tipos de hándicap Europeo

El hándicap europeo se basa en la ventaja o desventaja que le damos a nuestro equipo. Los valores más comunes que puedes encontrar son:

+1

+2

+3

-1

-2

Estos valores dependerán de cómo percibimos la diferencia de nivel entre los equipos y de si queremos asumir más o menos riesgo en nuestra apuesta. Si apostamos con un hándicap positivo (+), estamos dando una ventaja a nuestro equipo. Por el contrario, un hándicap negativo (-) significa que creemos que nuestro equipo ganará con una diferencia considerable.

Es importante considerar siempre algún margen de error, ya que el hándicap europeo no admite empates. Si el equipo más fuerte iguala la diferencia que has propuesto en tu apuesta, la misma se considerará como perdedora. Por eso, es fundamental analizar bien las probabilidades antes de elegir el tipo de hándicap.

Diferencia entre hándicap europeo y asiático

Hemos visto algunos ejemplos de hándicap europeo que explican claramente cómo funciona este tipo de apuestas. Sin embargo, existe una variante muy similar que ofrece una ventaja adicional: permite ganar también en caso de que el equipo favorito iguale la ventaja otorgada al equipo más débil.

Este tipo de apuesta es el hándicap asiático, que a diferencia del europeo, utiliza números decimales como +0,5 o +1,5. Esto implica que, si la diferencia propuesta se iguala, la apuesta no se pierde, sino que resulta ganadora o, en algunos casos, se recupera el dinero. Esto es un beneficio clave que lo hace más atractivo para quienes desean reducir riesgos.

A diferencia del hándicap europeo, que opera únicamente con números enteros (+1, +2), el hándicap asiático ofrece una mayor flexibilidad y elimina la posibilidad de empate, brindando más opciones para ganar o al menos no perder por completo la apuesta. Este aspecto es lo que lo convierte en una opción preferida para muchos apostadores más conservadores. Te dejamos una tabla con las principales diferencias para entenderlo mejor.

Hándicap Europeo Hándicap Asiático Funciona con números enteros (+1, +2, -1, -2) Funciona con números decimales (+0.5, +1.5) No admite empates No permite empates Menor margen de error Mayor margen de error Mayor riesgo en comparación Menor riesgo en comparación Menos opciones de victoria o devolución Más opciones de victoria o reembolso





Las mejores estrategias para el hándicap europeo

Aunque en las apuestas deportivas nada está garantizado, una de las mejores estrategias para usar el hándicap europeo es identificar los enfrentamientos estilo ‘David vs Goliat’ y equilibrar las cargas lo suficiente para mejorar la cuota, pero sin exagerar, ya que podría dañar el valor de la apuesta. Es fundamental no subestimar las sorpresas, porque hasta los equipos más fuertes pueden tener días inesperadamente malos. En el fútbol, lo que parecía una apuesta segura puede transformarse en una pérdida si no consideramos todos los factores.

Aquí algunas estrategias clave para el hándicap europeo:

Analizar el estado actual de forma de los equipos.

Evaluar el historial de enfrentamientos entre ambos equipos.

Considerar las alineaciones y posibles bajas por lesión o sanción.

Revisar las condiciones climáticas y su impacto en el juego.

Apostar en partidos donde el equipo débil aún tenga un buen desempeño defensivo.

Conclusión

Entender cómo funciona el hándicap europeo puede brindarnos una ventaja estratégica al apostar por nuestro equipo favorito. Sabemos lo frustrante y desalentador que puede ser apostar en contra de la selección peruana, ya que el apoyo emocional siempre juega un papel importante. Sin embargo, tampoco queremos perder dinero fácilmente. Este tipo de apuesta nos ayuda a nivelar el campo de juego, haciendo el evento más emocionante al permitirnos ajustar el riesgo según la diferencia de niveles entre los equipos. Aumenta el interés en partidos donde normalmente habría un claro favorito, brindándonos una oportunidad de ganar incluso en situaciones desiguales.

Dicho esto, es fundamental recordar que el hándicap europeo no es una estrategia infalible. Aunque permite equilibrar la ventaja entre equipos, las sorpresas siempre pueden ocurrir. Incluso con la mejor preparación, la selección puede tener un mal día y la apuesta no resultará como esperamos. En consecuencia, siempre es recomendable apostar con moderación y no basar nuestras expectativas en que la estrategia del hándicap nos garantizará una victoria. La emoción está en el riesgo, pero es importante ser conscientes de las probabilidades de pérdida.

Preguntas frecuentes sobre el hándicap europeo

¿Puede mi apuesta salir perdedora pese al hándicap europeo?

Por supuesto que sí. Aunque en teoría el hándicap europeo nos da un control mucho mayor sobre el resultado potencial que veremos, podemos hacer una mala predicción e igualmente perder nuestro dinero. En deportes tan impredecibles como el fútbol, incluso equipos importantes como Brasil o el Real Madrid pueden fallar.

¿En qué casos no es recomendable hacer hándicap europeo?

No es recomendable hacer hándicap europeo cuando los dos equipos están muy igualados o cuando, pese a que hay un equipo más fuerte, este viene presentando un desempeño mediocre a la hora de convertir. Hay que analizar además si el goleador estará presente y si se trata de un juego de importancia para el equipo más fuerte.

¿Qué pasa si el equipo más fuerte iguala el hándicap de mi selección?

Si hemos hecho un hándicap de +2 y el equipo más fuerte lo iguala, nuestra apuesta se dará como perdedora. Por eso es muy importante dar un margen razonable a nuestra selección en caso tal de que el juego se salga de control.