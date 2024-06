Nuestro experto en apuestas de fútbol ofrece sus tres mejores consejos y pronósticos del partido de EURO 2024 Inglaterra vs Eslovaquia, que se jugará este domingo 30 de junio en el Estadio Veltins-Arena de Gelsenkirchen.

Pronósticos: Inglaterra vs Eslovaquia





Inglaterra gana el partido – 1.47 vía Betano.

– 1.47 vía Betano. Total de goles – menos de 2.5 – 1.72 vía Betano.

– 1.72 vía Betano. Total tiros de esquina – más de 8.5 – 1.78 vía Betano.

Con el código promocional Betano, obtendrás las mejores ofertas de esta casa de apuestas online.





Análisis de apuestas: Inglaterra vs Eslovaquia

Inglaterra se enfrenta a Eslovaquia en los octavos de final de la EURO 2024. Los ingleses quieren asegurar su puesto en la siguiente fase ante un rival que quiere hacer historia en este campeonato continental.

El cuadro dirigido por Gareth Southgate no pasa por su mejor momento, ya que viene de empatar contra Eslovenia y Dinamarca (0-0 y 1-1 respectivamente) y ganarle a Serbia (1-0). Además, el cuadro inglés sigue sin despejar las dudas respecto a su juego y su poderío ofensivo, pues se esperaba mucho más de este equipo.

Al frente tiene a una selección de Eslovaquia que quiere dejar huella en la EURO 2024 y llega inspirada tras empatar contra Rumanía (1-1), perder contra Ucrania (1-2) y ganarle a Bélgica (1-0).

Inglaterra se mantiene como la favorita a ganar

A pesar de que Inglaterra no pudo conseguir los resultados que esperaba en la EURO 2024, The Three Lions no perdieron su perfil como candidato a ganar este torneo continental, pues posee una plantilla de jugadores de mucho nombre.

Además, Inglaterra tiene un dominio casi absoluto en los enfrentamientos directos que ha tenido contra Eslovaquia, pues ganó cinco de sus últimos seis partidos y apenas empató en una ocasión.

Apuesta 1 – Inglaterra vs Eslovaquia: local gana el partido – 1.47 vía Betano.

Partido sin muchas anotaciones

Inglaterra y Eslovaquia son equipos que no generaron muchos goles. En sus últimos tres enfrentamientos, The Three Lions sumaron un total de dos goles marcados, mientras que Los Halcones apenas tienen un tanto más en su marcador.

Si bien es cierto, el cuadro eslovaco ha recibido más goles que Inglaterra en la fase de grupos, esto no significa que en el encuentro entre ambos pueda reflejarse un marcador abultado, pues ambos equipos cuidan mucho su portería y no permitirán fallos en sus sistemas defensivos.

Apuesta 2 – Inglaterra vs Eslovaquia: total de goles – menos de 2.5 – 1.72 vía Betano.

Encuentro con mucha acción por las esquinas

No cabe duda que la selección de Inglaterra será la que proponga su juego en este enfrentamiento. Por ende, conseguirá muchos tiros de esquina debido a que suele orientar su ataque por las bandas, con jugadores veloces como lo son Phil Foden y Bukayo Saka.

En su último partido contra Eslovenia, los ingleses consiguieron hacer seis tiros de esquina, mientras que en su penúltimo encuentro tuvieron un total de cuatro córners.

Por su parte, Eslovaquia no se queda atrás, pues en su último duelo consiguió hacer un total de cinco tiros de esquina y en su penúltimo enfrentamiento jugó cuatro veces desde el córner.

Apuesta 3 – Inglaterra vs Eslovaquia: total tiros de esquina – más de 8.5 – 1.78 vía Betano.

Cuotas: Inglaterra vs Eslovaquia

Resultado Cuotas Inglaterra 1.47 Empate 4.20 Eslovaquia 9.75





Inglaterra vs Eslovaquia: encuentros directos

El historial entre ambas escuadras nos muestra un claro dominio de Inglaterra, que ganó cuatro veces y empató en una ocasión.

Estos son los resultados de los últimos cinco partidos entre ambos: