Nuestro experto en apuestas de fútbol ofrece sus tres mejores consejos y pronósticos del partido amistoso de Inglaterra vs Islandia, que se jugará el viernes 7 de junio en Wembley.

Pronósticos: Inglaterra vs Islandia

Más de 3.5 goles – 2.00 vía Betano

– 2.00 vía Betano No anotan ambos equipos y más de 2.5 goles – 2.75 vía Betano

– 2.75 vía Betano Gol de Harry Kane en cualquier momento – 1.44 vía Betano

Análisis de apuestas: Inglaterra vs Islandia

Inglaterra enfrenta a Islandia en su último partido amistoso previo a la Eurocopa. Los Three Lions son grandes favoritos al título y buscarán afinar las últimas piezas ante un débil rival. El equipo dirigido por Gareth Southgate viene de golear a Bosnia (3-0) en su anterior encuentro.

Por su parte, Islandia, que no clasificó al torneo continental, tiene tres derrotas en sus cuatro compromisos más recientes ante rivales europeos. (4-0 vs Eslovaquia), (2-0 vs Portugal) y (2-1 vs Ucrania).

Se espera una goleada inglesa

Ante las grandes diferencias entre los planteles, todo apunta a una goleada de la selección inglesa. Los Three Lions vienen de superar con contundencia a Bosnia (3-0) y le marcaron cuatro goles a Islandia (4-0) en su último enfrentamiento disputado en 2020 (UEFA Nations League).

Además, el equipo de Southgate buscará regalarle alegrías a su afición en la despedida previa a la Euro. Vale mencionar que en la eliminatoria Inglaterra goleó a Malta (4-0) y Macedonia del Norte (7-0).

Apuesta 1 – Inglaterra vs Islandia: Más de 3.5 goles – 2.00 vía Betano.

Los Three Lions dejarán su arco en cero

Es muy probable una victoria de Inglaterra sin recibir ningún gol ante su fortaleza defensiva y las recientes actuaciones frente a selecciones de menor jerarquía. En tres de sus anteriores cuatro duelos ante rivales más débiles el equipo de Southgate dejó su arco en cero. (3-0 vs Bosnia), (2-0 vs Malta) y (1-0 vs Australia).

Asimismo los ingleses no recibieron goles de Islandia en sus dos últimos partidos (0-1) y (4-0). También se esperan más de 2.5 goles por el poderío ofensivo que tienen los Three Lions.

Apuesta 2 – Inglaterra vs Islandia: No anotan ambos equipos y más de 2.5 goles – 2.75 vía Betano.

Kane llega en gran momento

El delantero Harry Kane es la gran arma goleadora en este duelo Inglaterra vs Islandia. No jugó como titular ante Bosnia por molestias físicas, pero se espera que en este duelo tenga más minutos.

A pesar que fue suplente ante Bosnia, Harry Kane marcó un gol, por lo que mantiene su gran momento de cara al arco, ya que viene de vivir una temporada récord con el Bayern Múnich al conseguir 44 tantos. Con la camiseta de Inglaterra, tiene 63 goles en 90 partidos.

Apuesta 3 – Inglaterra vs Islandia – Gol de Harry Kane en cualquier momento – 1.44 vía Betano.

Cuotas Inglaterra vs Islandia

Resultado Cuotas Inglaterra 1.14 Empate 7.20 Islandia 18.00

Inglaterra vs Islandia: Enfrentamientos directos

El historial entre estas selecciones es dominado por Inglaterra. El récord es de 3 victorias para los Three Lions, un empate y un triunfo para Islandia. Estos son los resultados de los últimos cuatro encuentros entre ambos: