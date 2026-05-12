Los pronósticos Lazio vs Inter se centran en la final de la Coppa Italia, que se disputará el miércoles 13 de mayo del 2026 en el Stadio Olimpico. El Inter, ya coronado campeón de la Serie A, busca asegurar el doblete, mientras que la Lazio necesita la victoria para clasificar a la Europa League.





Puntos clave para el partido Lazio vs Inter





El Inter llega con una clara superioridad, habiendo ganado el reciente enfrentamiento directo por 3-0 y manteniéndose invicto en los últimos nueve duelos contra la Lazio (siete victorias, dos empates).

La Lazio ha mostrado una tendencia a marcar en las fases finales de sus partidos de Coppa Italia, sin anotar goles en la primera mitad y consiguiendo el 60% de sus tantos después del minuto 80.

Aunque el Inter ha sido vulnerable defensivamente en la copa, su rendimiento en la Serie A muestra una gran solidez, con 18 porterías a cero en 36 partidos, la mejor marca de la liga.

La Lazio ha tenido dificultades ofensivas durante la temporada, ocupando el puesto 13 en goles por partido en la Serie A y generando solo 0.63 goles esperados (xG) en su último partido contra el Inter.

Análisis y estado de forma: Lazio vs Inter





El Inter afronta este partido con la confianza de ser campeón de la Serie A y con una ventaja de 34 puntos sobre su rival en la tabla. Su camino hacia la final ha sido contundente, y la reciente victoria por 3-0 en este mismo estadio subraya la diferencia de nivel actual entre ambos equipos. El equipo de Cristian Chivu ha demostrado ser dominante incluso como visitante, con un promedio de 2.28 puntos por partido fuera de casa en la liga.

Por otro lado, la Lazio ha tenido una temporada inconsistente en la Serie A, y esta final representa su única oportunidad para salvar la campaña con un título y un cupo europeo. Su recorrido en la Coppa Italia ha sido complicado, avanzando en dos rondas a través de tandas de penales. Su principal debilidad ha sido la falta de eficacia ofensiva, promediando apenas 1.1 goles por partido en el campeonato local.

Nuestra apuesta segura: Victoria del Inter





La victoria del Inter se presenta como la opción más lógica. Su dominio en la Serie A, combinado con el resultado favorable en el enfrentamiento directo más reciente, justifica su favoritismo en el mercado 1X2. El rendimiento del Inter como visitante ha sido notablemente superior al de la Lazio como local. Los datos estadísticos, como el bajo xG de la Lazio (0.63) en el último partido, respaldan la probabilidad de un resultado favorable para los campeones de liga.





Apuesta de valor: Inter gana a cero

Considerando la fortaleza defensiva del Inter en la Serie A y los problemas ofensivos de la Lazio, una victoria sin recibir goles ofrece un valor considerable. El Inter ha mantenido su portería a cero en 18 de 36 partidos de liga, mientras que la Lazio no ha logrado marcar en seis de sus partidos en casa. Además, en los últimos cinco enfrentamientos directos, el Inter ha logrado cuatro victorias sin encajar gol, lo que refuerza esta tendencia.





Alineaciones probables Lazio vs Inter